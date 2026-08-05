Перший місяць ІІІ кварталу 2026 року продемонстрував позитивну динаміку виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини

Українська енергетична біржа продовжує здійснювати системний моніторинг виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини, укладених за результатами біржових торгів, поставка по яким відбувається у поточному кварталі. Станом на 4 серпня 2026 року, за підсумками першого місяця ІІІ кварталу, результати свідчать про стабільне виконання контрактів та позитивну динаміку ринку.

Моніторинг виконання договорів є одним із ключових індикаторів ефективності біржового механізму, адже дозволяє оцінювати рівень дисципліни учасників, своєчасність поставок та виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

За результатами першого місяця ІІІ кварталу 2026 року загальний відсоток виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини на ТОВ «Українська енергетична біржа» складає 35,4%. Найвищий рівень виконання договорів серед груп продавців демонструють комунальні лісогосподарські підприємства - 47%, інші продавці виконали 45,4%, а ДП «Ліси України» - 35% від загального обсягу укладених договорів.

У регіональному розрізі найкращі показники наразі мають Вінницька область (56%), Івано-Франківська (36%) та Київська (29%). З огляду на те, що минув лише перший місяць кварталу, така динаміка є позитивною та свідчить про поступове виконання сторонами своїх договірних зобов'язань.

Моніторинг виконання договорів здійснюється Біржею на постійній основі та є важливим інструментом підвищення прозорості ринку. Відстеження фактичного виконання контрактів дозволяє оперативно реагувати, виявляти потенційні ризики, попереджати порушення та формувати об'єктивну аналітику для всіх учасників ринку.

«Показники виконання договорів за перший місяць ІІІ кварталу 2026 року дають підстави для стриманого оптимізму. Традиційно основна частина поставок припадає на другу половину кварталу, тому нинішні темпи виконання є цілком очікуваними. Ми прогнозуємо що до завершення поточного кварталу рівень виконання договорів перевищить 90%, що підтвердить ефективність біржового механізму та високу відповідальність учасників ринку. Українська енергетична біржа й надалі забезпечуватиме відкритий моніторинг виконання контрактів, адже це є одним із ключових показників прозорості та надійності ринку необробленої деревини», - зазначили в Українській енергетичній біржі.

Регулярне оприлюднення результатів моніторингу сприяє підвищенню довіри до біржових торгів, забезпечує прозорість процесів та створює додаткові стимули для своєчасного і повного виконання договірних зобов'язань усіма учасниками ринку.



