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АНАЛІТИКА

Как организовать отопление в доме без газа: преимущества электрокотлов

16:50 02.08.2026 |

Прес-релізи

В доме без газовой магистрали отопление обычно строят на электричестве, твердом топливе или тепловом насосе. Для площади до 150-200 м² электрические котлы https://comfy.ua/electric-boilers/ часто выбирают из-за простого монтажа, точной настройки температуры и отсутствия дымохода. Такой вариант подходит для постоянного проживания и как резерв к камину, печи или твердотопливному котлу.


Как работает электрическое отопление?

Электрокотел нагревает теплоноситель, который циркулирует по радиаторам, теплому полу или комбинированной системе. Для небольшого дома на 60 м² ориентир мощности составляет около 6 кВт, для 100 м² - 10 кВт, для 150 м² - 15 кВт. Расчет 1 кВт на 10 м² подходит для жилья с нормальным утеплением и потолками до 2,7 м.

Если стены тонкие, окна старые или чердак не утеплен, запас мощности увеличивают на 15-30%. Но покупать модель «с большим запасом» без проверки сети невыгодно. Котел будет требовать больше доступной мощности, а проводка и вводный автомат могут не выдержать нагрузку.

Для моделей до 6-7 кВт часто достаточно сети 220 В. Более мощные решения обычно подключают к 380 В, чтобы распределить нагрузку по фазам. Перед установкой проверяют лимит по договору, сечение кабеля, заземление, автомат защиты и УЗО.


Основные преимущества моделей

Электрическое отопление удобно там, где нет газовой трубы или подключение газа стоит дорого. Монтаж не требует дымохода, места для хранения топлива и регулярной чистки сажи. Котел можно разместить в сухом техническом помещении, на кухне или в коридоре, если есть доступ для обслуживания.

Рассмотрим основные плюсы такого решения более подробно:

  • управление - термостат и программатор задают дневной и ночной режимы;
  • безопасность - нет открытого пламени, продуктов сгорания и риска утечки газа;
  • совместимость - котел работает с радиаторами, теплым полом и бойлером;
  • обслуживание - требуется меньше регулярных операций, чем у твердотопливных систем.

    • Расход электроэнергии зависит от теплопотерь и настроек. Котел не работает на полной мощности весь день, если дом утеплен. 

    Электроотопление подходит для дома без газа, если сеть выдерживает расчетную нагрузку, а стены, окна и крыша не дают больших теплопотерь. Для постоянного проживания лучше выбирать котел с термостатом, защитой от перегрева и возможностью гибкой настройки.

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