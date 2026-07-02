П’ять років біржового ринку деревини: як реформа змінила правила гри в галузі

2026 році український ринок необробленої деревини відзначає п’яту річницю запуску біржової торгівлі. Те, що у 2021 році сприймалося як експеримент, сьогодні стало повноцінною ринковою системою з прозорим ціноутворенням, конкуренцією та рівним доступом до ресурсу.

Починаючи з 2021 року, обов’язковий продаж деревини через біржі став системною реформою, яка змінила принципи доступу до ресурсу. Ринок, що десятиліттями працював у непрозорих умовах, перейшов до моделі відкритої конкуренції. Сьогодні організацію біржових торгів забезпечують чотири ліцензовані оператори: ТОВ «Українська універсальна біржа», ТОВ «Українська енергетична біржа», ТОВ «Українська торгова платформа» та ТОВ «Українська ресурсна біржа». Конкуренція між ними стимулює розвиток сервісів та підвищення якості роботи з учасниками ринку.

За п’ять років через механізми біржової торгівлі реалізовано понад 49,6 млн кубометрів деревини. Загалом проведено понад 45 тис. аукціонів, у яких взяли участь понад 7 тис. компаній, з яких близько 4 тис. є активними учасниками ринку. Додатковий економічний ефект від запровадження конкурентної моделі оцінюється більш ніж у 20 млрд грн.

Ключовим результатом реформи стало формування системи, де ціна визначається ринком, а доступ до ресурсу забезпечується через відкриту конкуренцію. Відбулася трансформація від адміністративно регульованого розподілу до прозорого біржового механізму, який працює на єдиних правилах для всіх учасників.

Ринок розвивається через удосконалення інструментів торгів. Одним із ключових етапів стало впровадження форвардних контрактів, які дозволили бізнесу планувати закупівлі на довший період, зменшувати ризики та підвищувати передбачуваність виробництва. Цей інструмент був сформований у відповідь на запит учасників ринку і став важливою складовою біржової моделі.

Ще одним елементом розвитку стала система рейтингування учасників ринку, розроблена біржами у співпраці з Українським кліринговим домом. Вона зменшила кількість невиконаних контрактів і сформувала нову культуру відповідальності, де репутація напряму впливає на позиції компанії на ринку. Пілотний запуск відбувся у Житомирській області, після чого система була масштабована.

Результати роботи ринку демонструють стабільне зростання. У 2021 році через біржі було реалізовано 3,8 млн кубометрів деревини на суму 10,6 млрд грн, тоді як у 2025 році обсяг зріс до понад 12 млн кубометрів, а вартість продажів наблизилася до 49 млрд грн.

Окремий сегмент розвитку становлять форвардні/деривативні механізми. У межах 83 торгових сесій для чотирьох періодів поставки було запропоновано 4,74 млн кубометрів деревини зі стартовою вартістю 12,65 млрд грн. Реалізовано 4,38 млн кубометрів на суму понад 15,6 млрд грн. Рівень реалізації перевищив 92%, що свідчить про високий попит і ефективність цього інструменту.

Фіскальний ефект реформи також є суттєвим. Обсяг сплачених податків та ЄСВ зріс з 8,9 млрд грн у 2021 році до 16,1 млрд грн у 2025 році, при цьому близько 98% надходжень забезпечено ДП «Ліси України».

За п’ять років біржовий ринок деревини пройшов шлях від експерименту до повноцінної економічної системи. Найважливішим результатом стала довіра до правил, які працюють однаково для всіх. Саме вона дозволила ринку розвиватися навіть в умовах війни. Сьогодні ми маємо прозору модель, де ціна формується конкуренцією, а відповідальність учасників є ключовим фактором стабільності . Це вже не експеримент, а повноцінно працююча ринкова система, яка довела свою ефективність і має значний потенціал для подальшого розвитку, - зазначає Олег Падалка, очільник асоціації «Біржові та електронні майданчики».



