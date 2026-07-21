Google доведеться допустити конкурентів Gemini до Android — рішення ЄС

Європейська комісія зобов'язала Google відкрити Android для сторонніх сервісів штучного інтелекту, щоб вони отримали такі самі можливості, як і Gemini. Як повідомляє The New York Times, рішення ухвалили через побоювання, що компанія використовує домінування Android для зміцнення власних позицій на ринку ШІ та обмеження конкуренції.

Android працює приблизно на 60% смартфонів у країнах ЄС, тому регулятори вважають, що Google може отримати несправедливу перевагу над OpenAI, Anthropic та іншими розробниками. Смартфони стають головною платформою для використання ШІ, а глибока інтеграція з операційною системою дозволяє чатботам взаємодіяти з електронною поштою, фотографіями, повідомленнями та іншими застосунками, фактично виконуючи роль персонального асистента.

Відповідно до рішення Єврокомісії, до липня 2027 року Google повинна надати стороннім ШІ-сервісам доступ до тих самих системних можливостей Android, які використовує Gemini. Йдеться, зокрема, про активацію голосовими командами, взаємодію із застосунками та виконання дій від імені користувача.

Крім цього, компанію зобов'язали до січня 2027 року почати ділитися анонімізованими даними пошукової системи зі сторонніми пошуковими сервісами та розробниками ШІ-чатботів. До таких даних можуть входити інформація про пошукові запити, ранжування, кліки та перегляди. На думку регуляторів, це має сприяти розвитку конкуренції на ринку пошуку та штучного інтелекту.

У Google розкритикували рішення ЄС. Головний юрисконсульт компанії Кент Вокер заявив, що нові вимоги можуть поставити під загрозу конфіденційність і безпеку користувачів, оскільки сторонні розробники отримають ширший доступ до даних зі смартфонів і пошукової історії.

Вимоги ґрунтуються на Законі про цифрові ринки (DMA), який зобов'язує найбільші технологічні компанії забезпечувати сумісність своїх платформ із продуктами конкурентів. Аналогічні правила стосуються й Apple. Через них компанія вже заявила, що відкладе запуск частини нових ШІ-функцій Siri в Європейському Союзі, поки не досягне домовленості з регуляторами.