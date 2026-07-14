ЄС вводить нові вікові обмеження для дітей у соціальних мережах

Європейський Союз (ЄС) запровадить вікові обмеження для неповнолітніх користувачів соціальних мереж. Про це в понеділок, 13 липня, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Вона представила в Брюсселі доповідь експертної групи ЄС, яка впродовж року працювала над заходами щодо протидії негативному впливу соцмереж на дітей і підлітків. У доповіді експерти виступили за заборону користування соцмережами для дітей молодше 13 років без нагляду батьків. Вони також підтримали обмеження для підлітків старшого віку, якщо онлайн-сервіси не зможуть захистити їх від формування залежності та обмежити доступ до сцен насильства й мови ненависті.

Тож окремі онлайн-сервіси й соцмережі будуть доступні лише з 13 років, а інші - з 15 або навіть 16 років, зауважує інформаційна агенція AFP. "Абсолютно очевидно, що нам необхідні відповідні віку обмеження для соціальних мереж. Мова не йде про те, чи можуть діти користуватися соцмережами. Мова йде про те, коли та за яких умов соцмережі можуть отримати доступ до наших дітей", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, до вересня Єврокомісія оголосить, яким чином рекомендації експертної групи можуть бути відображені в законодавстві ЄС.

Контроль за соцмережами - у компетенції Єврокомісії

Заява фон дер Ляєн - це черговий крок у багаторічних зусиллях ЄК щодо зниження ризиків для психічного та фізичного здоров'я, пов'язаних із використанням соцмереж неповнолітніми. Голова ЄК зробила цю проблему одним зі своїх пріоритетів на посаді.

За запровадження загальноєвропейських вікових обмежень також виступають Данія, Іспанія, Греція та Франція. Тим часом деякі європейські країни вже запровадили такі заборони на національному рівні.

У Німеччині власний законопроєкт до кінця 2027 року пообіцяла представити міністерка у справах сім'ї Карін Прін. Раніше експертна група німецького уряду виступила за повну заборону доступу до соцмереж для дітей молодше 13 років та обмеження для окремих сервісів залежно від рівнів потенційних ризиків.

Кожна країна-член ЄС може встановити власні заборони та обмеження, однак контроль за виконанням цих вимог входить до компетенції ЄК. Саме вона здійснює нагляд за найбільшими соцмережами, як-от Instagram, TikTok і Snapchat, а також може зобов'язати їх внести зміни в сервіси та накладати штрафи за порушення.

Соцмережі вже обмежують доступ для європейських користувачів молодше 13 років, оскільки відповідно до правил ЄС про захист персональних даних вони не можуть самостійно дати згоду на їхню обробку.