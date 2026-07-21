Аналітики попередили про зростання кібератак на авто з бездротовими оновленнями

Зростання популярності технології бездротових оновлень (over-the-air, OTA) в автомобілях підвищує ризик кібератак і може становити загрозу для національної безпеки. Про це повідомляє CNBC з посиланням на експертів із кібербезпеки.

OTA-технологія дозволяє виробникам дистанційно встановлювати нові версії програмного забезпечення, прошивки та виправлення безпеки через інтернет, без необхідності відвідування сервісного центру. Вона значно спрощує обслуговування автомобілів, даючи змогу швидко усувати помилки та додавати нові функції.

Поширенню цього підходу значною мірою сприяла Tesla, яка почала надсилати OTA-оновлення для Model S ще у 2012 році. Сьогодні подібну технологію використовує дедалі більше автовиробників.

Втім, разом із перевагами зростають і потенційні ризики. За словами професора системної безпеки Університету Суонсі Сіраджа Ахмеда Шейха, автомобілі стають більш залежними від підключення до мережі, а отже - більш привабливою ціллю для кіберзлочинців.

Експерти також попереджають, що загроза виходить за межі приватних автомобілів і може стосуватися транспортної інфраструктури загалом. Старший аналітик Сінгапурської школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама Габріель Лім назвав OTA-технології "унікальною проблемою для національної безпеки". За його словами, окрім питань захисту персональних даних, існує теоретична можливість дистанційного втручання в системи керування транспортним засобом.

Побоювання підкріплюються реальними дослідженнями. Наприкінці минулого року норвезький автобусний оператор Ruter протестував два автобуси та виявив, що один із них мав віддалений доступ до систем керування акумулятором і живленням через мобільну мережу. У компанії заявили, що теоретично виробник міг би дистанційно зупинити транспортний засіб або зробити його непридатним до експлуатації.

Після цього Велика Британія та Данія розпочали власні перевірки безпеки. Британське Міністерство транспорту повідомило, що досліджує потенційні ризики спільно з Національним центром кібербезпеки.

Аналітики наголошують, що проблема не стосується лише одного виробника чи країни. OTA-системи дедалі активніше впроваджуються не лише в автомобілях, а й у залізничному, морському та авіаційному транспорті, а також у промисловому обладнанні й робототехніці.

У травні аналітичний центр American Enterprise Institute закликав США посилити захист автомобільної галузі. Серед рекомендацій - запровадження додаткових перевірок безпеки, обмеження використання окремого іноземного програмного забезпечення та обладнання в автомобілях, а також посилення вимог до прозорості збору даних.