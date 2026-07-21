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Пости Трампа за передплатою: трейдерам пропонували ранній доступ за $100 тисяч на місяць
08:11 20.07.2026 |
Trump Media & Technology Group обговорювала плату до $100 тисяч на місяць за швидший доступ до публікацій президента США Дональда Трампа у Truth Social.
Про це пише Financial Times із посиланням на людей, обізнаних із переговорами компанії з потенційними покупцями сервісу Truth API.
Сервіс мав надавати трейдерам та інвесторам надшвидкий потік даних із платформи. Для торговельних компаній і хедж-фондів навіть кілька мілісекунд можуть мати значення під час реакції на заяви Трампа, які нерідко спричиняють різкі рухи на світових ринках.
Оголошення про запуск API викликало негативну реакцію на Волл-стріт через перспективу платити компанії, пов'язаній із президентом, за швидший доступ до потенційно ринкової інформації.
"Люди платитимуть, бо їм доведеться. Якщо ти відстаєш із цією новиною, тебе розчавлять", - заявив FT керівник одного з хедж-фондів.
Контрольний пакет TMTG, яка володіє Truth Social, належить родині Трампа. Компанія не відповіла на запити видання про коментар.
За даними фінансових декларацій президента, у 2025 році Трамп заробив понад $2 млрд, переважно завдяки криптовалютним проєктам.
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