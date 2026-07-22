Uber встановив у Варшаві термінали для замовлення поїздок без мобільного телефону

Американський сервіс таксі Uber запустив в аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві термінали Tap to Ride, які дають змогу замовити та оплатити поїздку без використання мобільного застосунку. Про це пише Rzeczpospolita.

Новий формат насамперед орієнтовано на пасажирів аеропортів і туристів, які не користуються застосунком Uber або не мають мобільного інтернету після прибуття до країни. У Польщі вже назвали термінали Tap to Ride убероматами.

Варшава стала першим містом у Польщі та одним із перших у Європі, де впровадили це рішення. До цього кіоски Tap to Ride вже з'явилися в аеропортах Хітроу в Лондоні, Ференца Ліста в Будапешті та Ла-Гуардія у Нью-Йорку.

Як зазначає видання, технологію два роки тому тестували в Чехії. Після завершення пілотного проєкту Uber розпочав її комерційне впровадження.

В Україні Uklon першим продемонстрував функцію дистанційного керування таксі (remote driving), що є кроком до впровадження компанією безпілотних автомобілів (autonomous vehicles - AV), зокрема роботаксі. Тестування нової функції відбулося на дослідницькому полігоні в аеропорту "Бориспіль". LIGA.net розповідала, як влаштоване тестування, коли можливий запуск безпілотних таксі на вулицях українських міст, а також скільки коштує робоче місце "дистанційного водія".

Термінали Tap to Ride дають змогу замовити таксі безпосередньо в аеропорту. Пасажир обирає на сенсорному екрані пункт призначення та тип поїздки, після чого оплачує її банківською карткою.

Після оплати кіоск друкує підтвердження замовлення та надсилає SMS з даними водія й унікальним PIN-кодом. Завдяки цьому для користування сервісом не потрібні мобільний застосунок Uber, обліковий запис, місцева SIM-картка чи доступ до інтернету.

З отриманим PIN-кодом пасажир прямує до зони посадки та сідає до першого вільного автомобіля Uber, підтверджуючи поїздку кодом. За задумом компанії, така система скорочує час очікування та мінімізує ризик помилок під час посадки.

За даними Rzeczpospolita, аеропорт імені Шопена демонструє рекордні показники пасажиропотоку: у 2025 році він обслужив понад 24 млн пасажирів, а цього року очікується новий рекорд. На цьому тлі попит на послуги Uber також зростає. За останні два роки кількість поїздок до та з варшавського аеропорту збільшилася на 30%.

Адміністрація аеропорту розраховує, що нові термінали допоможуть ефективніше керувати пасажиропотоком і скоротять час, який мандрівники витрачають на пошук транспорту після прильоту.