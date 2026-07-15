OpenAI більше не домінує: ринок ШІ змінює лідера

Від кінця 2022 року, коли компанія OpenAI публічно представила ChatGPT - перший масовий чат-бот штучного інтелекту (ШІ), минуло зовсім небагато часу за мірками людства і ціла вічність для технологій.

Подій було настільки багато, що пересічному користувачеві вже складно пригадати, як ця компанія змусила Alphabet оголосити "червоний код" і вкладати мільярди доларів у розвиток ШІ.

Втім, сьогодні OpenAI сама опинилася в ситуації, коли мусить створювати ШІ-інфраструктуру та шукати нову модель розвитку, щоб не втратити лідерство. На перший погляд, говорити про серйозні проблеми OpenAI дивно, адже компанія залучає понад 120 млрд дол., має мільярд користувачів і залишається одним із найвідоміших брендів у світі ШІ.

Проте ринок змінюється настільки швидко, що навіть ці масштаби вже не гарантують переваги. Частка OpenAI серед користувачів поступово скорочується, а конкуренти посилюються не лише завдяки кращим моделям, а й через зміну самого способу використання ШІ.

Чат-бот, який підтримує розмову, більше не дивує. Для більшості повсякденних завдань різниця між провідними мовними моделями стає дедалі менш помітною. Відтак на перший план виходить те, хто зможе зробити його кориснішим, зручнішим і природніше вбудувати в повсякденне життя користувача.

OpenAI, яка ще нещодавно здавалася беззаперечним лідером, тепер має перебудувати продукт і знайти додаткову цінність для користувача або поступитися компаніям, які краще підготувалися до наступного етапу гонки.

Як змінюється ринок ШІ, чому колишня перевага OpenAI швидко тане і з якими проблемами компанія входить у нову фазу конкуренції?

Як ChatGPT втрачає лідерство

У квітні 2023 року ChatGPT був беззаперечним лідером серед чат-ботів, займаючи понад 86% ринку за кількістю користувачів. Помітних альтернатив не існувало.

У березні 2026 року частка ChatGPT на глобальному ринку опустилася нижче 50%, а до травня скоротилася ще на 4%. За даними Sensor Tower, користувачі по всьому світу дедалі частіше використовують у своїх повсякденних задачах інші ШІ-моделі.

Gemini від Google і Claude від Anthropic поступово відвойовують ринок у колишнього монополіста. Так, кількість користувачів Gemini у всьому світі зросла до 27,7%, а Claude - до 10%.

OpenAI вже займає менше половини ринку (48%) навіть у США - епіцентрі ШІ-революції, де, зокрема, частка користувачів Claude в травні була навіть вища - 14%, ніж у середньому по світу, хоча ще у грудні 2025 року становила лише 5%.

Однією з причин цих змін став конфлікт між Пентагоном та Anthropic. Компанія відмовила адміністрації президента США у використанні їхньої моделі Claude для масового стеження за американцями та в автономних системах озброєння. Дуже швидко OpenAI отримала контракт з Міноборони США на використання ШІ у військовій інфраструктурі.

Після цього багато американців в соцмережах почали повідомляти про видалення застосунку ChatGPT і перехід на Claude. І хоча OpenAI заперечила, що співпраця з армією призведе до стеження за громадянами, репутаційний ущерб це не компенсувало.

Зараз Claude вже наближається до показників ChatGPT за рівнем утримання користувачів. Крім того, навесні кількість активних користувачів Claude щомісяця зростала на 640%, тоді як ChatGPT демонстрував приріст "лише" 62%.

Загалом у першій половині 2026 року кількість завантажень ШІ-застосунків у світі сягнула майже 2,3 млрд, а їх користувачі витратили на них понад 4,2 млрд дол. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року витрати становили 1,83 млрд дол.

ChatGPT, Gemini та Claude разом контролюють 89% часу, який користувачі проводять зі ШІ. За даними Sensor Tower, ChatGPT має понад 1,1 мільярда активних користувачів щомісяця. Для порівняння, у Gemini - 662 мільйони, а в Claude - 245 мільйонів.

Однак аналітики зазначають, що темпи зростання поступово сповільнюються. Це може свідчити про перехід ринку від стадії вибухового розширення до більш зрілої моделі розвитку.

Прогрес ШІ не настільки важливий

Одна з причин, через яку OpenAI починає втрачати перевагу, полягає в еволюції використання ШІ. Ще рік-два тому конкуренція між компаніями значною мірою зводилася до того, чия нова модель покаже кращі результати в тестах продуктивності, точніше відповідатиме на запитання та успішніше розв'язуватиме складні завдання.

Кожне нове покоління моделей помітно перевершувало попереднє, тому технологічний відрив міг швидко перетворитися на ринкову перевагу. Тепер ця залежність уже не така пряма.

Це не означає, що розвиток моделей зупинився або всі вони стали однаковими. Радше лідерство стало менш універсальним. Одна модель краще програмує, інша - вирішує складні багатоетапні завдання, третя - краще працює з текстами чи повсякденними запитами. Навіть загальні рейтинги показують не абсолютний рівень "інтелекту", а те, як моделі виглядають одна проти одної в конкретний момент і на певному наборі завдань.

У верхній частині таких рейтингів розриви між провідними моделями поступово звужуються, хоча окремі компанії зберігають помітну перевагу в складніших сценаріях. Зокрема, моделі Anthropic протягом останніх місяців залишаються серед лідерів загального рейтингу Chatbot Arena, тоді як у програмуванні, роботі ШІ-агентів, написанні текстів та інших категоріях першість може переходити від однієї компанії до іншої.

Для пересічного користувача ці відмінності ще менш помітні. ChatGPT, Gemini та Claude вже достатньо добре справляються з більшістю звичних завдань, тому вибір дедалі рідше залежить лише від того, яка модель формально "розумніша". Не менш важливими стають швидкість, ціна, зручність, доступ до інших сервісів і те, наскільки природно ШІ вбудований у щоденну роботу.

Через це конкуренція поступово зміщується від питання "хто створив найрозумнішу модель" до питання "хто побудував навколо неї найзручніший продукт". Так починається новий етап конкуренції за дистрибуцію, інтеграцію та доступ до користувача.

Саме тут Google має величезну структурну перевагу. ChatGPT як окремий продукт виріс до сотень мільйонів користувачів завдяки вірусному поширенню та медійності. Зрештою, саме ШІ-можливості OpenAI компанія Microsoft інтегрувала у свій продукт Copilot.

Натомість Gemini вже вбудований в основні продукти Alphabet. Тепер його використання не завжди є свідомою дією, коли людина спеціально заходить на сайт з чат-ботом. Gemini з'являється під час роботи з документами, читання пошти, відкриття нової вкладки чи навіть перегляду відео. Цей ШІ поступово виходить за межі окремого інтерфейсу й стає частиною повсякденного користування сервісами Google.

Саме це дає йому сильну перевагу і дозволяє дедалі активніше тиснути на OpenAI та інших конкурентів, які не мають доступу до настільки великої й уже сформованої екосистеми.

Інша проблема - це програш компанії на комерційному ринку. У травні Anthropic вперше випередила OpenAI за кількістю бізнес-клієнтів. За даними фінтех-платформи Ramp для управління витратами бізнесу, яка обслуговує 70 тис. компаній, за сервіси Anthropic платили 34,4% її клієнтів, а за продукти OpenAI - 32,3%. Ще рік тому частка творців Claude становила лише 9%.

Найбільше комерційних продажів відбуваються у фінансах, технологіях і професійних послугах. Водночас позиція OpenAI хоч і знизилась на 1%, але для ринку, що активно зростає, це вже є проблемою.

Популярність рішень для бізнесу серед ШІ-компаній підтверджує і недавній крок компанії Meta, яка представила Muse Spark 1.1 - оновлену модель для програмування та роботи ШІ-агентів. Це перший випадок для ринку, коли компанія починає офіційно брати плату з бізнесу за доступ до своїх ШІ-розробок.

Meta фактично робить ставку на демпінг, пропонуючи 75% знижки до цін конкурентів. За словами керівництва Meta, Muse Spark 1.1 стала сильнішою у програмуванні та виконанні багатоетапних завдань і в окремих тестах перевершила Gemini від Google. Водночас компанія вже тренує потужнішу модель Watermelon, а також запускає генератор зображень Muse Image і готує генератор відео Muse Video.

Як OpenAI планує повертатись в гру

Нещодавно видання Financial Times розповіло про те, що OpenAI готує найбільшу перебудову ChatGPT від моменту його запуску у 2022 році, оскільки керівництво компанії шукає нові джерела зростання перед запланованим цього року виходом на біржу.

Ідея змін полягає в тому, що ChatGPT планують поступово перетворити на універсальний застосунок, який поєднуватиме функції чат-бота, інструменти для програмування, генерацію зображень, сервіси зовнішніх партнерів і ШІ-агентів, здатних виконувати завдання замість користувача.

У компанії мотивують запровадження таких змін намаганням посилити конкуренцію з Anthropic на B2B-ринку. І це логічно, адже торік фактичні збитки OpenAI становили близько 8 млрд дол. при 34 млрд дол. витрат на розвиток моделей та обчислювальну інфраструктуру.

Як зазначає видання, усередині компанії дедалі сильніше переконані, що майбутнє ШІ не за чат-ботами, які відповідають на запитання. Наступним етапом мають стати ШІ-агенти, які самостійно виконують багатоетапні завдання: бронюють подорожі, працюють із календарями, створюють програми або взаємодіють з іншими сервісами.

"Чат мертвий", - так один зі старших працівників OpenAI описав зміну підходу компанії.

Особливу увагу компанія приділяє продукту Codex для написання коду і створення програмного забезпечення за текстовими інструкціями. Після запуску окремого застосунку в лютому його аудиторія зросла в шість разів і перевищила 5 мільйонів активних користувачів на тиждень.

Очікується, що перші зміни в ChatGPT з'являться до кінця літа. Компанія оновить сайт і застосунок, щоб стимулювати користувачів вайбкодити, створювати зображення і користуватися сервісами партнерів, зокрема Canva та Booking.

З часом OpenAI прагне зробити так, щоб користувачам більше не доводилося замислюватися, який саме ШІ-інструмент обрати для конкретної задачі. Компанія розраховує, що моделі самі розумітимуть намір користувача й автоматично обиратимуть потрібний інструмент.

За словами колишнього керівника Codex Тібо Соттьйо, компанія прагне, щоб у людини був власний персональний агент, здатний допомагати їй у всьому як в особистому житті, так і на роботі.

Ще навесні OpenAI інвестувала 150 млн дол. у розвиток партнерської мережі, щоб прискорити впровадження своїх ШІ-рішень серед корпоративних клієнтів.

Варто відзначити, що стратегія OpenAI дедалі більше нагадує підхід Anthropic, який спочатку також зосередився на бізнес-клієнтах. Врешті-решт те, як OpenAI зараз перебудовує свої продукти, значною мірою визначить майбутнє компанії. Основний акцент зміщується на зручність для користувачів, розвиток клієнтських сервісів і глибшу роботу з бізнесом.

Поступово уявлення про ШІ як сервіс, який лише відповідає на запитання, відходитиме в минуле. На зміну йому мають прийти ШІ-агенти, здатні виконувати завдання самостійно й працювати далеко за межами одного інтерфейсу.

Чи зможе OpenAI зберегти лідерство й не розгубити свою перевагу протягом найближчих одного-двох років, залежатиме від того, наскільки швидко й рішуче компанія буде готова змінюватися.