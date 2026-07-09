VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ

Страхова компанія VUSO (ВУСО) за підсумками 2025 року сплатила понад 348 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів. Водночас загальний обсяг допомоги компанії Силам оборони України з початку повномасштабної війни наближається до 100 мільйонів гривень. Про це повідомили голова Наглядової ради VUSO (ВУСО) Михайло Назарчук та голова Правління компанії Андрій Артюхов.

"Сьогодні фіскальна дисципліна - це індикатор відповідальності компанії. Податки - це база. Позиція VUSO тут безкомпромісна: ми ведемо бізнес виключно у прозорому правовому полі", - зазначив Артюхов.

За його словами, у 2025 році сукупне податкове навантаження страхової компанії ВУСО становило 41,5% від прибутку.

Компанія також наголошує на принципах прозорості корпоративного управління. Прозорість структури власності VUSO підтверджена рішенням Національного банку України (НБУ) від 23 квітня 2023 року. Результати перевірки Нацбанку свідчать про відповідність усім критеріям, які були висунуті Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Саме це є однією з головних ліцензійних умов та ключовим елементом регулювання на ринку.

ВУСО продовжує інвестувати у розвиток бізнесу в Україні. За підсумками 2025 року обсяг зібраних страхових премій перевищив 5 мільярдів гривень, а компанія увійшла до трійки лідерів страхового ринку України.

"За 25 років роботи на ринку VUSO сформувала достатній запас міцності, щоб не лише пройти виклики воєнного часу, а й продовжувати довгострокову стратегію розвитку", - зазначив голова Наглядової ради компанії Михайло Назарчук.

Окремим напрямом роботи компанії залишається підтримка військових та ветеранів. Зокрема, VUSO інвестувала 2 мільйони гривень у ветеранські облігації, розвиває партнерство із ветеранськими бізнесами та готує запуск безкоштовної медичної патронатної служби для ветеранів. Також компанія зосередженна на наданні цільової допомоги окремим бригадам, забезпечуючи їх автомобілями, дронами та необхідною технікою.

Довідково. VUSO (ВУСО) - українська страхова компанія, яка понад 25 років працює на ринку страхування та надає послуги для приватних і корпоративних клієнтів. 23 квітня 2024 року Нацбанк переоформив ліцензії компанії на повний перелік класів прямого страхування та вхідного перестрахування (право здійснювати діяльність за 1-14 та 16-18 класами). У своїй діяльності компанія керується принципами інноваційності та адаптивності, клієнтоцентричності й соціальної відповідальності, послідовно впроваджуючи сучасні цифрові рішення та сервісні стандарти.