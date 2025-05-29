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Індекси закрилися зниженням після того, як виробники мікросхем послабили свої позиції. Nvidia підскочила після закриття торгів
07:37 29.05.2025 |
Після закриття торгів акції Nvidia підскочили на 5%, оскільки лідер у галузі штучного інтелекту повідомив про квартальні продажі, які перевершили очікування аналітиків. Однак виробник мікросхем прогнозує, що дохід у другому кварталі буде нижчим за очікування.
Акції Nvidia завершили регулярну сесію зниженням на 0,5%.
Наприкінці регулярних торгів акції Cadence Design Systems і Synopsys впали після того, як Financial Times повідомила, що адміністрація президента Дональда Трампа наказала американським компаніям, які пропонують програмне забезпечення для проектування напівпровідників, припинити продаж своїх послуг китайським групам. У повідомленні FT цитуються люди, обізнані з цим кроком.
Cadence завершила день падінням на 10,7%.
Згідно з протоколом засідання ФРС 6-7 травня, представники центрального банку США визнали, що в найближчі місяці їм доведеться зіткнутися з «складними компромісами» у вигляді зростання інфляції та безробіття.
«Протокол ФРС насправді не розкрив нічого нового», - сказав Пітер Карділло, головний економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку. «Вони в основному вказують на те, що ФРС перебуває в режимі очікування і дотримується своєї лінії, намагаючись отримати більше роз'яснень щодо торгівлі».
У вівторок акції різко подорожчали після того, як Трамп відмовився від своєї погрози ввести 50-відсоткові мита на імпорт з Європейського Союзу.
У середу індекс Dow Jones Industrial Average впав на 244, 95 пунктів, або 0,58%, до 42 098,70, S&P 500 втратив 32,99 пункти, або 0,56%, до 5888,55, а Nasdaq Composite втратив 98,23 пункти, або 0,51%, до 19 100,94.
Також після закриття торгів зросли акції Broadcom на 3,2% і Advanced Micro Devices на 1,5%.
Індекс S&P 500 зріс на 0,1% з початку року, але залишається нижче свого рекордного рівня закриття, досягнутого 19 лютого. Він впав на 18,9% нижче цього рівня після непередбачуваних оголошень Трампа про введення мит, які спричинили різкі коливання на ринках протягом більшої частини його другого терміну.
Опитування стратегів та аналітиків, проведене Reuters, показало, що багато учасників ринку очікують, що базовий індекс завершить рік на рівні, близькому до поточного.
Акції роздрібного продавця спортивного одягу Dick's Sporting Goods виросли на 1,7% після того, як результати першого кварталу перевершили прогнози.
На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,79 до 1. На NYSE було зафіксовано 103 нових максимуми та 34 нових мінімуми.
На біржі Nasdaq 1448 акцій подорожчали, а 2960 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,04 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 15,60 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,7 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
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