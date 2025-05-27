Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC

12:09 27.05.2025 |

Новини IT

Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC

 

Китайська компанія Nubia Technology представила свій новітній смартфон Red Magic 10S Pro, орієнтований на геймерів і кіберспортсменів, а також його поліпшену версію 10S Pro+.

Смартфон Red Magic 10S Pro отримав 6,85″OLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5К і частотою оновлення 144 Гц.

Флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Leading Edition і великий обсяг оперативної пам'яті LPDDR5T забезпечать чудову продуктивність, що є одним з найважливіших показників для геймерського смартфона, а система охолодження Hot Wheels з вентилятором вбереже гаджет від перегріву.

Red Magic 10S Pro отримав чудовий набір камер - потрійний блок 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп і фронтальну камеру на 16 Мп.

Головною особливістю гаджета є вбудований емулятор PC, який запустить на смартфоні деякі ігри з каталогу Steam, причому для цього не доведеться встановлювати сторонні додатки та колупатися з налаштуваннями.

У смартфона є підтримка Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 і NFC, аудіороз'єм 3,5 мм, вбудований підекранний сканер відбитків пальців, інфрачервоний датчик і підтримка двох SIM-карт.

Головною відмінністю Red Magic 10S Pro+ від Pro стане батарея: у першій моделі її ємність становить 7500 мАг із зарядкою до 120 Вт, тоді як у Red Magic 10S Pro - 7050 мАг із зарядкою 80 Вт.

Red Magic 10S Pro і Pro+ пропонується в кольорах Dark Knight, Dark Quantum і Silver Wing.

Смартфони поки що доступні тільки в Китаї в конфігураціях 12 ГБ/16 ГБ оперативної пам'яті та сховищем на 256/512 ГБ. Вартість гаджетів стартує від $700 до $735 (у перерахунку з юанів).
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6758
  0,1051
 0,25
EUR
 1
 47,3104
  0,0154
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1512  0,04 0,10 41,7781  0,06 0,14
EUR 46,8615  0,09 0,19 47,6712  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7000  0,16 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес