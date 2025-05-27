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Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC
12:09 27.05.2025 |
Китайська компанія Nubia Technology представила свій новітній смартфон Red Magic 10S Pro, орієнтований на геймерів і кіберспортсменів, а також його поліпшену версію 10S Pro+.
Смартфон Red Magic 10S Pro отримав 6,85″OLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5К і частотою оновлення 144 Гц.
Флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Leading Edition і великий обсяг оперативної пам'яті LPDDR5T забезпечать чудову продуктивність, що є одним з найважливіших показників для геймерського смартфона, а система охолодження Hot Wheels з вентилятором вбереже гаджет від перегріву.
Red Magic 10S Pro отримав чудовий набір камер - потрійний блок 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп і фронтальну камеру на 16 Мп.
Головною особливістю гаджета є вбудований емулятор PC, який запустить на смартфоні деякі ігри з каталогу Steam, причому для цього не доведеться встановлювати сторонні додатки та колупатися з налаштуваннями.
У смартфона є підтримка Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 і NFC, аудіороз'єм 3,5 мм, вбудований підекранний сканер відбитків пальців, інфрачервоний датчик і підтримка двох SIM-карт.
Головною відмінністю Red Magic 10S Pro+ від Pro стане батарея: у першій моделі її ємність становить 7500 мАг із зарядкою до 120 Вт, тоді як у Red Magic 10S Pro - 7050 мАг із зарядкою 80 Вт.
Red Magic 10S Pro і Pro+ пропонується в кольорах Dark Knight, Dark Quantum і Silver Wing.
Смартфони поки що доступні тільки в Китаї в конфігураціях 12 ГБ/16 ГБ оперативної пам'яті та сховищем на 256/512 ГБ. Вартість гаджетів стартує від $700 до $735 (у перерахунку з юанів).
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