НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6226 грн/$1

Ірина Геращенко зазначила, посилаючись на ЗМІ, що "Портнов не лише безперешкодно в'їжджав/виїжджав з України після вторгнення, але й відвідував урядовий квартал, вхід до якого можливий лише за спеціальною перепусткою".