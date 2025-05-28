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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6226 грн/$1
12:42 28.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 28 травня 2025 року.
|Показник
|27.05.2025
|28.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6694
|41.6226
|-0.11
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 28 травня- 41,6758 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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