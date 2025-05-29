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АНАЛІТИКА

У росії говорять про проведення нового раунду «прямих російсько-українських переговорів» 2 червня в Стамбулі

 

Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня - про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 28 травня.

За його словами, російська сторона розробила меморандум щодо мирного договору з Україною, який представить помічник президента Росії Володимир Мединський.

Відомство посилається на те, що на попередній зустрічі делегації двох країн домовилися підготувати документи, які викладають позицію кожної із сторін щодо припинення вогню.

16 травня в Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ. Значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Останній етап обміну завершився 25 травня.

Обидві сторони сіли за стіл переговорів уперше за три роки. Україна вимагала 30-денного припинення вогню. Проте російська сторона досі не відмовилася від своїх територіальних зазіхань - визнання свого суверенітету над чотирма українськими областями, жодну з яких її сили не контролюють повністю, Москва називає умовою початку дискусії про припинення вогню.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

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