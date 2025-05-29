Фінансові новини
- |
- 29.05.25
- |
- 02:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У росії говорять про проведення нового раунду «прямих російсько-українських переговорів» 2 червня в Стамбулі
23:43 28.05.2025 |
Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня - про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 28 травня.
За його словами, російська сторона розробила меморандум щодо мирного договору з Україною, який представить помічник президента Росії Володимир Мединський.
Відомство посилається на те, що на попередній зустрічі делегації двох країн домовилися підготувати документи, які викладають позицію кожної із сторін щодо припинення вогню.
16 травня в Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ. Значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Останній етап обміну завершився 25 травня.
Обидві сторони сіли за стіл переговорів уперше за три роки. Україна вимагала 30-денного припинення вогню. Проте російська сторона досі не відмовилася від своїх територіальних зазіхань - визнання свого суверенітету над чотирма українськими областями, жодну з яких її сили не контролюють повністю, Москва називає умовою початку дискусії про припинення вогню.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова до наступної зустрічі з РФ у Стамбулі, але поставила умову
ТОП-НОВИНИ
|У росії говорять про проведення нового раунду «прямих російсько-українських переговорів» 2 червня в Стамбулі
|Комісія ООН: удари дронів РФ по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності
|Україна та Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них
|Далекобійна зброя, ППО, снаряди: Німеччина обіцяє Україні військову підтримку на 5 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Reuters: Путін висунув оновлені вимоги для миру
|Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде - Мерц
|59% громадян ЄС підтримують закупівлі і постачання зброї для України
|«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим
|Україна працює над збільшенням фінансування своєї ракетної програми – Зеленський
|Україна змінює правила торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ
Бізнес
|ЄС пом’якшив норми до викидів CO₂ для автоконцернів: оцінюватимуть показник за три роки
|Китайський виробник електромобілів BYD різко знизив ціни на свої авто в Китаї, посилюючи конкуренцію з Tesla у Китаї
|BlackRock: розвиток квантових обчислень може поставити під загрозу безпеку біткоїна
|Іспанія успішно випробувала новий радар NEMUS для танків Leopard
|Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC
|Найпотужніший у світі лазер: в США запустили лазерну установку ZEUS
|Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»