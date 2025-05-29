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АНАЛІТИКА

Україна готова до наступної зустрічі з РФ у Стамбулі, але поставила умову

 

Українська сторона вимагає від Росії передати підготовлений нею "меморандум" зі своїм баченням припинення вогню, про який було домовлено на переговорах у Стамбулі, не чекаючи очного раунду переговорів 2 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова української делегації на переговорах з РФ, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Київ передав російській стороні свою позицію щодо припинення вогню в продовження зустрічі у Стамбулі.

"Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", - зазначив міністр.

За його словами, Росія обіцяла передати свій "меморандум" одразу після завершення обміну полонених у форматі "1000 на 1000", який завершився в неділю.

"Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат", - підсумував Умєров.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою також заявив, що Росія повинна одразу передати свій "меморандум", а не чекати зустрічі в понеділок.

"Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше. Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше в середу міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня, і вже там представити свою позицію щодо "припинення вогню".

Перед цим речниця відомства Марія Захарова вкотре відкинула посередництво США у досягненні домовленості про завершення російського вторгнення в Україну.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні.
 

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