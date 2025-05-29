Суд у США заблокував більшість мит Трампа. Адміністрація вже подала апеляцію

Cуд у США постановив, що президент Дональд Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні мита.

Колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США зупинила глобальні мита Трампа, які він запровадив, посилаючись на надзвичайні економічні повноваження.

«Угоди про світові та відповідні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту IEEPA, щодо регулювання імпорту за допомогою мит», - заявив суд, посилаючись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року.

Натомість суд заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, і це не замінюється повноваженнями президента захищати економіку.

Суд виніс рішення на користь постійної заборони, що потенційно може зупинити глобальні мита Трампа ще до досягнення «угод» з більшістю інших торговельних партнерів. Суд призначив 10 календарних днів для адміністративних розпоряджень «на виконання постійної заборони».

Адміністрація Трампа вже подала апеляцію до Апеляційного суду США Федерального округу.

2 квітня Трамп оголосив про введення мит щодо більшості торговельних партнерів Сполучених Штатів.

9 квітня американський президент відклав на 90 днів введення мит щодо понад 75 країн. Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче укласти 90 торгових угод за 90 днів.