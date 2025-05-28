Долар США стабільний до євро та єни, зміцнюється до фунта

Долар США стабільний до євро та єни на торгах у середу, зміцнюється в парі з фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.

Деяку підтримку американській валюті надали опубліковані напередодні позитивні статдані щодо економіки США. Індекс споживчої довіри в Штатах у травні збільшився до 98 пунктів з 85,7 пункту місяцем раніше, повідомила дослідницька організація Conference Board, що розраховує цей індикатор. Індекс зріс уперше за пів року, і його травневий стрибок виявився максимальним за чотири роки.

Зміцнення долара, однак, стримується побоюваннями уповільнення економічного зростання і збільшення бюджетного дефіциту США, зазначає аналітик ING Франческо Песоле.

Необхідно більше сильних статданих, щоб повернути інвесторам упевненість у перспективах зростання американської економіки, за умови, що занепокоєння з приводу бюджетних дефіцитів "нікуди не дінеться" найближчим часом, каже Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Експерт убачає ризик ослаблення долара в найближчій перспективі.

Увагу трейдерів у середу спрямовано на протокол травневого засідання ФРС, який буде опубліковано о 21:00 к. ч.

Пара євро/долар за даними на 14:55 к.ч. у середу торгується на рівні $1,1323 порівняно з $1,1329 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара знизилася до $1,3482 проти $1,3507 у вівторок.

Курс долара в парі з єною становить 144,32 єни порівняно з 144,36 єни напередодні. У вівторок японська нацвалюта подешевшала на 1%, прибутковості держоблігацій країни впали на повідомленнях ЗМІ про те, що Токіо шукає можливості для стримування зростання прибутковостей, зокрема розглядає скорочення обсягів випуску наддовгих бондів.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що ЦБ уважно стежитиме за динамікою наддовгих держпаперів, оскільки значне зростання їхніх прибутковостей може вплинути і на короткострокові ставки, і на економіку загалом.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1904 юаня проти 7,1917 юаня напередодні.