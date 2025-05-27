Найпотужніший у світі лазер: в США запустили лазерну установку ZEUS

Нова лазерна установка ZEUS в університеті Мічігану досягла революційного рівня потужності, згенерувавши короткий імпульс світла з вихідною потужністю, яка перевищує все світове споживання електроенергії у сто разів.

Як повідомляє Interesting Engineering, ця потужна лазерна установка встановила новий рекорд США, досягнувши двох петаватт (2 квадрильйони ват) пікової потужності, що майже вдвічі перевищує показники найближчих конкурентів.

Зазначається, що величезна потужність лазера ZEUS тривала лише 25 квінтильйонних часток секунди, але цей момент може дати старт новим науковим відкриттям.

За словами директора Центру надшвидкої оптики ім. Жерара Муру Карла Крушельника, це дослідження знаменує початок експериментів, які відкривають незвідані території для американської науки. Йдеться про широке застосування у медицині, національній безпеці, астрофізиці, квантовій фізиці.

Видання також розповіло, що стіни об'єкта, в якому функціонує Zettawatt Equivalent Ultrashort laser pulse System або ZEUS, облицьовані 60-сантиметровим бетонним екраном для стримування радіації, а сама система є наступницею системи HERCULES, максимальна потужність якої досягала 300 терават.

Вчені вважають, що неймовірно потужна і концентрована лазерна енергія дасть їм змогу досліджувати фундаментальну квантову механіку, моделювати космічні події та багато всього іншого. Повідомляється, що рубіж у два петавати є ключовим етапом на шляху до "фірмового експерименту" ZEUS, який може відбутися цього року.

У цьому експерименті прискорені електрони зіштовхуватимуться лоб в лоб з лазерними імпульсами, що рухаються в протилежному напрямку. 3-петаваттний лазерний імпульс буде в мільйон разів потужнішим - фактично імпульс масштабу зеттаватта. За даними PopSci, будівництво об'єкта ZEUS коштувало $16 млн.

Нагадаємо, Індія веде розробку власної зброї зі спрямованою енергією і нещодавно зробила значний крок у розвитку цієї технології, завершивши масштабні випробування нової лазерної системи Mk-II(A). За даними індійського оборонного відомства, лазерна установка досягла дальності у 3,5 км, забезпечуючи високу точність наведення та швидкість ураження цілей. В основі Mk-II(A) лежить 30-кіловатний лазер, здатний знищувати легкі вертольоти та дрони на відстані до 5 км.