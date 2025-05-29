Фінансові новини
- |
- 29.05.25
- |
- 02:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них
22:49 28.05.2025 |
Міністерство оборони України підписало контракт на суму 2,2 млрд євро з німецькою компанією на виробництво систем IRIS-T і ракет до них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.
У Німеччині міністр оборони України Рустем Умєров провів важливу зустріч з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
"Маємо конкретні результати - рішення, які суттєво посилюють нашу оборону", - зазначив Умєров.
Зокрема, Україна підписала контракт з німецькою компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту - 2,2 млрд євро.
Diehl Defense - німецький виробник зброї. Компанія в основному виробляє ракети та боєприпаси. У 2022 році компанія за сприяння уряду Німеччини передала свої системи ППО IRIS-T SLM на озброєння Україні.
IRIS-T - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, у вівторок, 28 травня, Міністерство оборони Німеччини погодилося надати Україні нову військову допомогу в розмірі 5 млрд євро.
Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні в майбутньому. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена у 2025 році.
Також було укладено контракт між Україною та німецькою збройовою промисловістю.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що його країна надасть суттєво частину коштів для фінансування Starlink в Україні. У заяві зазначається, що зобов'язання щодо фінансування частини супутникового зв'язку з квітня вже взято на Німеччину. Те саме стосується і системи зв'язку військового командування України.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, також вироблене в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова до наступної зустрічі з РФ у Стамбулі, але поставила умову
ТОП-НОВИНИ
|У росії говорять про проведення нового раунду «прямих російсько-українських переговорів» 2 червня в Стамбулі
|Комісія ООН: удари дронів РФ по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності
|Україна та Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них
|Далекобійна зброя, ППО, снаряди: Німеччина обіцяє Україні військову підтримку на 5 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Reuters: Путін висунув оновлені вимоги для миру
|Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде - Мерц
|59% громадян ЄС підтримують закупівлі і постачання зброї для України
|«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим
|Україна працює над збільшенням фінансування своєї ракетної програми – Зеленський
|Україна змінює правила торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ
Бізнес
|ЄС пом’якшив норми до викидів CO₂ для автоконцернів: оцінюватимуть показник за три роки
|Китайський виробник електромобілів BYD різко знизив ціни на свої авто в Китаї, посилюючи конкуренцію з Tesla у Китаї
|BlackRock: розвиток квантових обчислень може поставити під загрозу безпеку біткоїна
|Іспанія успішно випробувала новий радар NEMUS для танків Leopard
|Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC
|Найпотужніший у світі лазер: в США запустили лазерну установку ZEUS
|Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»