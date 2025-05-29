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АНАЛІТИКА

Україна та Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них

 

Міністерство оборони України підписало контракт на суму 2,2 млрд євро з німецькою компанією на виробництво систем IRIS-T і ракет до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

У Німеччині міністр оборони України Рустем Умєров провів важливу зустріч з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Маємо конкретні результати - рішення, які суттєво посилюють нашу оборону", - зазначив Умєров.

Зокрема, Україна підписала контракт з німецькою компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту - 2,2 млрд євро.

Diehl Defense - німецький виробник зброї. Компанія в основному виробляє ракети та боєприпаси. У 2022 році компанія за сприяння уряду Німеччини передала свої системи ППО IRIS-T SLM на озброєння Україні.

IRIS-T - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, у вівторок, 28 травня, Міністерство оборони Німеччини погодилося надати Україні нову військову допомогу в розмірі 5 млрд євро.

Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні в майбутньому. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена у 2025 році.

Також було укладено контракт між Україною та німецькою збройовою промисловістю.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що його країна надасть суттєво частину коштів для фінансування Starlink в Україні. У заяві зазначається, що зобов'язання щодо фінансування частини супутникового зв'язку з квітня вже взято на Німеччину. Те саме стосується і системи зв'язку військового командування України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, також вироблене в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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