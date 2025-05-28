Фондові індекси Європи переважно знижуються

Ринки акцій найбільших країн Європи здебільшого знижуються в середу, інвестори оцінюють статдані та новини компаній.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:42 EET зменшився на 0,27%, до 550,85 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,01%, німецький DAX - 0,23%, французький CAC 40 - 0,1%, іспанський IBEX 35 - 0,62%. Італійський FTSE MIB додає 0,38%.

ВВП Франції в першому кварталі збільшився на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться у звіті національного статистичного інституту Insee, який представив у середу остаточні дані.

Попередньо також повідомлялося про підвищення ВВП на 0,1%. Експерти в середньому очікували підтвердження цієї оцінки, за даними Trading Economics.

Споживчі витрати у Франції у квітні зросли на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, тоді як аналітики прогнозували збільшення показника на 0,8%.

У березні, за переглянутими даними, споживчі витрати зменшилися на 1,1%. Раніше повідомлялося про спад на 1%.

Тим часом безробіття в Німеччині в травні становило 6,3%, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Кількість безробітних у країні поточного місяця зросла на 34 тис. - до 2,963 млн осіб.

Експерти очікували безробіття на рівні 6,3% і збільшення кількості безробітних на 10 тис.

Травневий рівень безробіття є максимальним з вересня 2020 року. У березні та квітні показник також становив 6,3%.

Трейдери також очікують звіту американської Nvidia, який буде опубліковано після завершення торговельної сесії середи на Волл-стріт.

Тютюновий концерн British American Tobacco нарощує капіталізацію на 0,4% під час торгів у Лондоні після новин про продаж 2,5% акцій індійського конгломерату ITC на суму близько 1,05 млрд фунтів стерлінгів ($1,42 млрд).

Акції UniCredit дорожчають на 1,4%. Італійський банк збільшив частку в грецькому Alpha Services and Holdings SA вдвічі - до близько 10%. Папери останнього підскочили на 6,5%.

Ринкова вартість низки нафтових гігантів підвищується слідом за цінами на нафту: TotalEnergies - на 0,3%, Shell - на 0,4%, Eni - на 0,1%.

Папери виробників напівпровідникової продукції, навпаки, дешевшають: STMicroelectronics і ASML Holding - на 0,9%, ASM International - на 0,7%, BE Semiconductor Industries і Infineon Technologies - на 0,6%.

Капіталізація Stellantis знижується на 0,2% після новин про те, що автоконцерн 23 червня очолить керівник бізнесу в Північній і Південній Америці Антоніо Філоза.

Французька Remy Cointreau також призначила CEO. Ним стане Франк Маріллі, який понад 30 років пропрацював у відомих компаніях зі сфер косметики та люксових товарів, зокрема Chanel, Unilever і Shiseido. Поточний глава виробника алкогольної продукції Ерік Валла передасть йому повноваження 25 червня.

