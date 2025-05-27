ЄС пом’якшив норми до викидів CO₂ для автоконцернів: оцінюватимуть показник за три роки

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила цільову поправку до регламенту щодо стандартів викидів CO₂ для нових легкових автомобілів і фургонів.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Замість щорічної оцінки з 2025-го до 2027 року рівень відповідності екологічним нормам оцінюватимуть за середнім показником за три роки. Це дасть змогу виробникам краще адаптуватися до вимог без ризику санкцій за окремий рік.

Рішення стало фінальним етапом законодавчої процедури. Відповідне регулювання набере чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Ця поправка - частина Індустріального плану дій для автомобільної галузі, який Єврокомісія представила 5 березня 2025 року. У документі підкреслювалася необхідність надати виробникам чіткі правила до запровадження цілей на 2025 рік.

Європейський зелений курс передбачає скорочення на 90% викидів парникових газів до 2050 року, що включає поступове зниження цільових показників щодо викидів CO₂ у нових європейських автомобілях.

У 2025-2029 роках середній рівень викидів для нових автомобілів мав становити не більше ніж 93,6 грама CO₂ на кілометр. З 2030-го до 2034 року норма зменшується майже вдвічі до 49,5 г/км, а з 2035 року - до нуля.

Європейський автопром переживає складний період через європейську політику декарбонізації та посилення конкуренції з боку Китаю. У березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала пом'якшити вимоги до дотримання автомобільною індустрією екологічних стандартів щодо викидів CO₂.