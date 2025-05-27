BlackRock: розвиток квантових обчислень може поставити під загрозу безпеку біткоїна

Компанія BlackRock попередила про можливі ризики для мережі біткоїна та цифрових активів загалом у разі швидкого прогресу у сфері квантових обчислень.

У заяві зазначається, що якщо квантові комп'ютери досягнуть потужності, яка значно перевищує можливості сучасних моделей, це може підірвати безпеку інфраструктури, включаючи алгоритми, що захищають біткоїн.

Зловмисники можуть скористатися уразливістю криптографічних систем, щоб отримати доступ до біткоїн-гаманців як фондів, так і приватних власників, зазначили у BlackRock. Це може призвести до значних фінансових втрат акціонерів і негативно вплинути на вартість акцій.

Також у документі сказано, що криптоспільнота вже працює над створенням нових криптографічних рішень, стійких до квантових атак. Втім, у BlackRock підкреслили, що розробка та впровадження таких рішень потребують досягнення консенсусу серед учасників мережі та можуть зайняти тривалий час.

Якщо рішення не буде знайдено вчасно, це може серйозно підірвати довіру до цифрових активів і знизити попит на біткоїн., підсумували у компанії.

Крім того, у Google заявили, що для злому шифрування RSA - тієї ж технології, яка захищає криптогаманці - потрібно у 20 разів менше квантових ресурсів, ніж вважалося раніше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера.