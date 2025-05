Азіатські акції зростають на тлі блокування мит Трампа. Технологічний сектор підтриманий оптимізмом Nvidia

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, оскільки інвестори з радістю сприйняли рішення суду проти взаємних торгових мит президента США Дональда Трампа, а акції технологічних компаній зросли на тлі позитивних результатів Nvidia.

Акції в регіоні зросли, слідуючи за зростанням ф'ючерсів на американські акції, яке продовжилося на азіатських біржах після рішення суду. Ф'ючерси на S&P 500 підскочили на 1,6%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 зросли на 2% завдяки післяторговельному зростанню акцій технологічних компаній.

Зниження процентної ставки та м'які коментарі Банку Кореї також сприяли зростанню апетиту до ризику в Азії, а південнокорейські акції значно випередили свої аналоги.

У середу Міжнародний торговий суд США постановив, що Трамп не може реалізувати свої плани щодо введення високих взаємних мит проти провідних економік, оскільки він перевищив свої повноваження.

Суд постановив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) епохи Картера, на який посилався Трамп для реалізації більшої частини своєї митної програми, не надавав президенту достатніх повноважень для введення широких мит.

Це рішення породило надії, що Трамп не зможе реалізувати свою митну програму, хоча, за повідомленнями, Білий дім оскаржив це рішення.

Аналітики також стверджували, що це рішення може посилити невизначеність щодо мит Трампа, враховуючи, що будь-яке скасування цього рішення відкриває Трампу можливість ввести додаткові торговельні мита.

«Це рішення, очевидно, призведе до хаосу в зусиллях адміністрації швидко укласти торговельні «угоди» протягом 90-денної перерви в дії мит, які тепер визнані незаконними», - написали аналітики Capital Economics у своїй записці.

На початку квітня Трамп оголосив про введення широких торговельних мит проти провідних економік, назвавши цю подію «днем визволення». Однак незабаром він відклав більшість мит на 90 днів, надавши цільовим країнам час для укладення торговельних угод з Вашингтоном.

Однак Китай зазнав повного впливу мит Трампа, які досягли 245% перед деяким послабленням на початку травня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,8% кожен, а індекс Hang Seng у Гонконзі - на 0,5%. Зростання китайських ринків стримувалося постійними побоюваннями щодо дефляції та уповільнення економічного зростання в країні.

Азіатські біржі, на яких переважають технологічні компанії, показали найкращі результати в четвер, слідуючи за позитивними результатами NVIDIA Corporation, лідера в галузі штучного інтелекту. Хоча компанія і зазнала деяких труднощів через посилення обмежень на продаж в Китаї, її прибуток за перший квартал сприяв зростанню оптимізму щодо попиту на штучний інтелект.

Південнокорейський KOSPI показав найкращі результати в Азії, піднявшись на понад 1,7% завдяки зростанню гігантів з виробництва мікросхем Samsung Electronics Co Ltd і SK Hynix Inc, які є постачальниками Nvidia.

Тайванська TSMC піднялася на 0,6%, а Hon Hai Precision Industry Co Ltd - на 3,6% після того, як вона опублікувала оптимістичний прогноз на 2025 рік.

Південнокорейські акції також підтримало зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів Банком Кореї, який також представив м'який прогноз.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,8% завдяки зростанню акцій технологічних компаній, а більш широкий індекс TOPIX додав 1,5%.

Інші азіатські ринки були в основному позитивними, хоча індекси з меншою часткою технологій відставали. Австралійський ASX 200 зріс на 0,3%, а індекс Straits Times Сінгапуру втратив 0,2%.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії зросли на 0,4%, що вказує на сильне відкриття індексу після двох сесій поспіль збитків.