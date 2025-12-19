Авторизация

Як подвоїти корисну площу складу без переїзду

10:13 18.12.2025 |

Прес-релізи

Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою - місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни приміщення залишаються на місці. Перший порив - шукати нову локацію або орендувати додаткові квадратні метри. Але це дорого, клопітно й не завжди виправдано. Саме тому в компанії SkladSystems радять спершу подивитися вгору: часто над головою є кілька метрів вільного простору, який просто пропадає дарма. Мезонінні конструкції допомагають освоїти цю висоту та збільшити корисну площу вдвічі, а то й утричі - без переїздів і масштабного будівництва.


Що являє собою мезонінна система

Мезонін - це багатоярусна металева платформа, яка монтується всередині приміщення та створює додаткові рівні для розміщення товарів, обладнання чи робочих зон. Конструкція спирається на вертикальні опори та може мати від двох до чотирьох поверхів залежно від висоти стелі. Настил виготовляється з різних матеріалів: металевих ґратчастих панелей, ДСП або спеціального профнастилу. Переміщення між ярусами забезпечується сходами, а для транспортування вантажів використовуються ліфти чи підйомники.


Головні переваги багаторівневих платформ

Встановлення мезонінних стелажів відкриває перед власниками складів низку суттєвих можливостей:

  • раціональне використання вертикального простору до самої стелі;
  • економія коштів порівняно з орендою додаткових приміщень;
  • швидкий монтаж без порушення цілісності будівлі;
  • можливість демонтажу та перенесення на інший об'єкт;
  • адаптація під різні типи товарів і навантажень;
  • поєднання зон зберігання з робочими майданчиками;
  • підвищення ефективності логістичних процесів.

    • Важливо зазначити, що якісно спроєктована та змонтована система служитиме десятиліттями, забезпечуючи безпеку персоналу та збереження продукції.


    Особливості проєктування та монтажу

    Створення мезонінної конструкції розпочинається з детального аналізу приміщення. Фахівці вимірюють висоту стелі, оцінюють несучу здатність підлоги, враховують розташування комунікацій та вентиляційних систем. На основі цих даних розробляється індивідуальний проєкт, який враховує специфіку товарів замовника, інтенсивність вантажопотоку та особливості роботи складської техніки. Компанія SkladSystems здійснює повний цикл робіт - від первинної експертизи до післямонтажного супроводу, що гарантує надійність та довговічність споруди.


    Кому підійде таке рішення

    Багаторівневі платформи стануть ідеальним вибором для інтернет-магазинів із великим асортиментом дрібних товарів, виробничих підприємств, оптових баз та логістичних центрів. Особливо актуальними вони є для компаній, розташованих у приміщеннях із високими стелями, де значна частина об'єму залишається невикористаною. Інвестиції в мезонінні системи окупаються значно швидше, ніж витрати на розширення орендованих площ, а гнучкість конструкції дозволяє модернізувати її відповідно до зміни потреб бізнесу.
     

    Бізнес