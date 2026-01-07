В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»

Члени «Коаліції охочих», Україна і Сполучені Штати Америки за підсумками зустрічі в Парижі 6 січня підписали спільну декларацію про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні». Текст пізно ввечері 6 січня оприлюднив Офіс президента України.

«Ми всі підкреслили нашу відданість справедливому й тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН і привітали досягнутий прогрес, зокрема під час обговорень між американцями, українцями, європейцями й іншими партнерами. Зокрема, Коаліція чітко заявила, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для забезпечення майбутньої безпеки України і колективної євроатлантичної безпеки. Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету й тривалого миру в Україні має бути невід'ємною частиною мирної угоди і що будь-яке врегулювання має бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України», - йдеться в документі.

Підписанти наголосили на готовності взяти на себе зобов'язання щодо системи політично і юридично зобов'язувальних гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, на додаток до двосторонніх безпекових угод і відповідно до належних правових і конституційних процедур.





Гарантії будуть містити такі компоненти:

Участь у запропонованому США механізмі моніторингу і верифікації припинення вогню. «Коаліція охочих» буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності і встановлення заходів для виправлення ситуації.

Підтримка Збройних сил України: Коаліція домовилася продовжувати надавати ЗСУ критично важливу довгострокову військову допомогу й озброєння для забезпечення їхньої стійкої боєздатності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони і стримування.

Багатонаціональні сили для України, сформовані шляхом внесків країн - учасниць Коаліції з метою підтримки відновлення ЗСУ і забезпечення стримування. Ці заходи будуть імплементовані після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій, і будуть здійснюватися під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів Коаліції та із запропонованою підтримкою США.

Зобов'язання щодо надання підтримки Україні з метою відновлення миру в разі майбутнього збройного нападу з боку Росії. Вони можуть охоплювати використання військових можливостей, розвідувальної і логістичної підтримки, дипломатичних ініціатив, запровадження додаткових санкцій.

Зобов'язання поглиблювати довгострокове співробітництво з Україною у сфері оборони.

Підписанти декларації також вирішили створити координаційну групу США - Україна - Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі.