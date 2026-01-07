В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»

Члени «Коаліції охочих», Україна і Сполучені Штати Америки за підсумками зустрічі в Парижі
6 січня підписали спільну декларацію про «надійні гарантії безпеки для
міцного й тривалого миру в Україні». Текст пізно ввечері 6 січня оприлюднив Офіс президента України.
«Ми
всі підкреслили нашу відданість справедливому й тривалому миру в
Україні відповідно до принципів Статуту ООН і привітали досягнутий
прогрес, зокрема під час обговорень між американцями, українцями,
європейцями й іншими партнерами. Зокрема, Коаліція чітко заявила, що
здатність України захищати себе має вирішальне значення для забезпечення
майбутньої безпеки України і колективної євроатлантичної безпеки. Ми
підтвердили, що забезпечення суверенітету й тривалого миру в Україні має
бути невід'ємною частиною мирної угоди і що будь-яке врегулювання має
бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України», - йдеться в
документі.
Підписанти
наголосили на готовності взяти на себе зобов'язання щодо системи
політично і юридично зобов'язувальних гарантій, які будуть активовані
після набрання чинності режимом припинення вогню, на додаток до
двосторонніх безпекових угод і відповідно до належних правових і
конституційних процедур.
Гарантії будуть містити такі компоненти:
Участь у запропонованому США механізмі моніторингу і верифікації припинення вогню.
«Коаліція охочих» буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде
створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності і
встановлення заходів для виправлення ситуації.Підтримка Збройних сил України:
Коаліція домовилася продовжувати надавати ЗСУ критично важливу
довгострокову військову допомогу й озброєння для забезпечення їхньої
стійкої боєздатності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони і стримування.Багатонаціональні сили для України,
сформовані шляхом внесків країн - учасниць Коаліції з метою підтримки
відновлення ЗСУ і забезпечення стримування. Ці заходи будуть
імплементовані після того, як відбудеться надійне припинення воєнних
дій, і будуть здійснюватися під керівництвом Європи, за участю також
неєвропейських членів Коаліції та із запропонованою підтримкою США.Зобов'язання щодо надання підтримки Україні з метою відновлення миру в разі майбутнього збройного нападу з боку Росії.
Вони можуть охоплювати використання військових можливостей,
розвідувальної і логістичної підтримки, дипломатичних ініціатив,
запровадження додаткових санкцій.Зобов'язання поглиблювати довгострокове співробітництво з Україною у сфері оборони.
Підписанти
декларації також вирішили створити координаційну групу США - Україна -
Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі.