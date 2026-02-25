Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги

Канада оголосила про передачу Україні 449 броньованих автомобілів Roshel Senator та LAV 6. Про це йдеться у заяві уряду Канади до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ.

За словами Міністра національної оборони Канади Девіда Макгінті, країна сумарно виділить 2 мільярди доларів військової допомоги на 2026-2027 фінансовий рік, а також пожертвує 66 машин Light Armoured Vehicles (LAV) 6, виробництва компанії General Dynamics, та 383 броньованих машин Roshel Senator.

"Як партнери, ми повинні продовжувати вживати необхідних заходів для зміцнення переговорної позиції України. Це вимагає гнучкої, цілеспрямованої військової допомоги, яка безпосередньо реагує на оперативні вимоги на полі бою", - йдеться в повідомленні уряду Канади.

З лютого 2022 року Канада виділила Україні понад 25,5 мільярдів доларів багатогранної допомоги, включаючи 8,5 мільярда доларів військової допомоги.

Канадський LAV був розроблений на платформі швейцарської машини MOWAG Piranha I 8×8, й є оптимізованим для виконання завдань розвідки та підтримки. Бойова маса базової версії LAV 6 становить 20,6 тонни, а з додатковою бронею збільшується до 28,6 тонни. На бронетранспортер встановлений турбодизельний двигун Caterpillar C9 потужністю 450 кінських сил.

Roshel Senator - канадська бронемашина на шасі Ford F-550 з повним приводом 4×4 та дизельним двигуном 6,7 л, яка вміщує до 10 бійців. Має захист рівня STANAG 4569 (міжнародний стандарт стійкості до обстрілів), а у версії MRAP оснащена V-подібним протимінним днищем (форма, що зменшує дію вибуху) і витримує до 6 кг TNT.

Раніше "Оборонка" розповідала, що станом на грудень минулого року, Україна вже отримала понад 2 тисячі канадських бронеавтомобілів Roshel Senator. Також міністр оборони Шмигаль заявляв, що за 2025 рік Україна отримала на 25% більше спеціальних бронемашин для ЗСУ, ніж у 2024 році.