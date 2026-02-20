Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.

Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення про віднесення АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший Інвестиційний Банк" до категорії неплатоспроможних.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

"АТ "Мотор-Банк" віднесений до категорії неплатоспроможних відповідно до рішення Правління Національного банку України від 19 лютого 2026 року №48-рш/БТ", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення ухвалене у зв'язку з невиконанням АТ "Мотор-Банк" письмової вимоги щодо подання до Національного банку доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення після віднесення банку до категорії проблемних.

Із дня віднесення АТ "Мотор-Банк" до категорії проблемних банк продовжував здійснювати збиткову ризикову діяльність та порушувати вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу. Станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних розмір його регулятивного капіталу становив 173 млн грн, що суттєво нижче за встановлене Національним банком мінімальне значення (200 млн грн).

У Нацбанку зауважили, що АТ "Мотор-Банк" не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 1 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

Крім того, відповідно до рішення Правління Національного банку України від 19 лютого 2026 року №49-рш/БТ, до категорії неплатоспроможних віднесений і АТ "Перший Інвестиційний Банк".

Рішення віднести АТ "Перший Інвестиційний Банк" до категорії проблемних було ухвалене Правлінням Національного банку України 16 грудня 2025 року відповідно до статті 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність" через невиконання без обґрунтованих причин письмової вимоги Національного банку щодо приведення значення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу до рівня не нижче його нормативного значення. Банк протягом тривалого часу здійснював ризикову діяльність, що призвело до порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу.

Із дня віднесення до категорії проблемних банк продовжував здійснювати ризикову діяльність та порушував вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу. Станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних розмір його регулятивного капіталу становив 73 млн грн, що суттєво нижче за встановлене Національним банком мінімальне значення (200 млн грн).