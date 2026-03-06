Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft готує консоль Project Helix, яка зможе запускати ігри Xbox і ПК
10:32 06.03.2026 |
Генеральна директорка Xbox Аша Шарма здійснила свій перший гучний крок на новій посаді. Очільниця підрозділу Microsoft повідомила в X про роботу над Project Helix - консоллю наступного покоління, котра запускатиме ігри Xbox та ПК.
"Чудовий початок ранку з командою Xbox, ми говорили про нашу відданість поверненню Xbox, зокрема Project Helix - кодову назву нашої консолі наступного покоління. Project Helix буде лідером у продуктивності та забезпечить вам можливість грати в ігри для Xbox та ПК. З нетерпінням чекаю на подальше обговорення цього з партнерами та студіями на моєму першому GDC наступного тижня!", - розповіла Шарма.
Днями Майк Ібарра, колишній голова Xbox та Blizzard, "поховав" Xbox як конкурента PlayStation. За його словами Sony згортає ігри на ПК, тому що боїться конкуренції не з новою консоллю Microsoft, а зі Steam Machine від Valve. І ось неочікуваний конкурент знов з'являється у цих перегонах.
Ймовірна стратегія Sony щодо повернення ексклюзивності ігор PS тепер здається ще більш виправданою. Адже ігри на ПК фактично стають іграми Xbox. Крім того, Sony, за чутками, готується здивувати своїх прихильників: PlayStation 6 нібито отримає 30 ГБ пам'яті GDDR7, попри її дефіцит на ринку та високу ціну. Якщо так, Xbox Project Helix отримає потужного конкурента.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Microsoft готує консоль Project Helix, яка зможе запускати ігри Xbox і ПК
|Mercedes-Benz переходить на платформу Geely
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G