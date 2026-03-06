Авторизация

Microsoft готує консоль Project Helix, яка зможе запускати ігри Xbox і ПК

10:32 06.03.2026 |

Новини IT

Генеральна директорка Xbox Аша Шарма здійснила свій перший гучний крок на новій посаді. Очільниця підрозділу Microsoft повідомила в X про роботу над Project Helix - консоллю наступного покоління, котра запускатиме ігри Xbox та ПК.

"Чудовий початок ранку з командою Xbox, ми говорили про нашу відданість поверненню Xbox, зокрема Project Helix - кодову назву нашої консолі наступного покоління. Project Helix буде лідером у продуктивності та забезпечить вам можливість грати в ігри для Xbox та ПК. З нетерпінням чекаю на подальше обговорення цього з партнерами та студіями на моєму першому GDC наступного тижня!", - розповіла Шарма.

Днями Майк Ібарра, колишній голова Xbox та Blizzard, "поховав" Xbox як конкурента PlayStation. За його словами Sony згортає ігри на ПК, тому що боїться конкуренції не з новою консоллю Microsoft, а зі Steam Machine від Valve. І ось неочікуваний конкурент знов з'являється у цих перегонах.

Ймовірна стратегія Sony щодо повернення ексклюзивності ігор PS тепер здається ще більш виправданою. Адже ігри на ПК фактично стають іграми Xbox. Крім того, Sony, за чутками, готується здивувати своїх прихильників: PlayStation 6 нібито отримає 30 ГБ пам'яті GDDR7, попри її дефіцит на ринку та високу ціну. Якщо так, Xbox Project Helix отримає потужного конкурента.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Microsoft
 

