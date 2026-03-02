Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп

17:43 02.03.2026 |

Новини IT

Telegram отримав нові функції. Вони вже доступні для звичайних користувачів, і тих, хто платить за Premium.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Telegram, у рамках масштабного оновлення є чимало змін.


Основні зміни

  • Теги для учасників груп
  • Заборона копіювання в особистих чатах
  • Підписи до GIF і редагування медіа
  • Стікери з фото за один дотик
  • Часові мітки в опитуваннях
  • Стрімінг відповідей для ботів
  • Вхід через Telegram на сайти й у застосунки
  • Форматування дати й часу в повідомленнях.



    • Теги для учасників груп

    Тепер у групових чатах можна додати тег до свого імені - наприклад, посаду, спеціальність або роль у спільноті.

    Адміністратори самі вирішують, чи можуть учасники встановлювати теги, чи це право залишається лише за ними. Теги адмінів завжди виділяються іншим кольором.

    Щоб дозволити учасникам додавати теги: Налаштування групи → Дозволи → "Змінювати свій тег".

    Захист чату від копіювання

    У будь-якому особистому чаті можна заборонити копіювання повідомлень, пересилання та скриншоти.

    Щоб увімкнути: відкрийте профіль користувача → натисніть або → "Заборонити копіювання".

    Функція поки доступна лише для Telegram Premium.

    Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп


    Підписи до GIF і редагування медіа

    До GIF-файлів тепер можна додавати підписи - над або під зображенням. Щоб додати: затисніть GIF на панелі → "Додати підпис".

    GIF і стікери також можна редагувати в редакторі Telegram: додавати текст, малюнки, емоджі, обрізати або змінювати довжину.


    Стікери з фото за один дотик

    Будь-яке фото перетворюється на стікер одним дотиком. Готовий стікер можна відредагувати - вирізати об'єкт, додати текст або емоджі, а потім зберегти в колекцію.


    Часові мітки в опитуваннях

    В опитуваннях із відкритими голосами тепер видно, коли саме проголосував кожен учасник.


    Стрімінг відповідей для ботів

    Боти тепер можуть виводити текст у режимі реального часу - відповідь з'являється поступово, поки формується, з можливістю прокручування.


    Вхід через Telegram

    Акаунт Telegram можна використовувати для реєстрації та входу на сайти й у застосунки - без паролів і довгих форм.

    За бажанням можна поділитися своїм номером телефону, щоб пропустити зайві кроки верифікації, або дозволити сервісам надсилати сповіщення прямо в Telegram.


    Дати та час у повідомленнях

    З'явилося форматування "Дата" - можна вставити конкретну дату й час у повідомлення. Одержувач натискає на неї та одразу додає подію до календаря або встановлює нагадування. Формат автоматично адаптується до часового поясу отримувача.
    За матеріалами: РБК-Україна
     

