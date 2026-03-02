Фінансові новини
02.03.26
22:09
Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
17:43 02.03.2026 |
Telegram отримав нові функції. Вони вже доступні для звичайних користувачів, і тих, хто платить за Premium.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Telegram, у рамках масштабного оновлення є чимало змін.
Основні зміни
Теги для учасників груп
Тепер у групових чатах можна додати тег до свого імені - наприклад, посаду, спеціальність або роль у спільноті.
Адміністратори самі вирішують, чи можуть учасники встановлювати теги, чи це право залишається лише за ними. Теги адмінів завжди виділяються іншим кольором.
Щоб дозволити учасникам додавати теги: Налаштування групи → Дозволи → "Змінювати свій тег".
Захист чату від копіювання
У будь-якому особистому чаті можна заборонити копіювання повідомлень, пересилання та скриншоти.
Щоб увімкнути: відкрийте профіль користувача → натисніть ⋯ або ⋮ → "Заборонити копіювання".
Функція поки доступна лише для Telegram Premium.
Підписи до GIF і редагування медіа
До GIF-файлів тепер можна додавати підписи - над або під зображенням. Щоб додати: затисніть GIF на панелі → "Додати підпис".
GIF і стікери також можна редагувати в редакторі Telegram: додавати текст, малюнки, емоджі, обрізати або змінювати довжину.
Стікери з фото за один дотик
Будь-яке фото перетворюється на стікер одним дотиком. Готовий стікер можна відредагувати - вирізати об'єкт, додати текст або емоджі, а потім зберегти в колекцію.
Часові мітки в опитуваннях
В опитуваннях із відкритими голосами тепер видно, коли саме проголосував кожен учасник.
Стрімінг відповідей для ботів
Боти тепер можуть виводити текст у режимі реального часу - відповідь з'являється поступово, поки формується, з можливістю прокручування.
Вхід через Telegram
Акаунт Telegram можна використовувати для реєстрації та входу на сайти й у застосунки - без паролів і довгих форм.
За бажанням можна поділитися своїм номером телефону, щоб пропустити зайві кроки верифікації, або дозволити сервісам надсилати сповіщення прямо в Telegram.
Дати та час у повідомленнях
З'явилося форматування "Дата" - можна вставити конкретну дату й час у повідомлення. Одержувач натискає на неї та одразу додає подію до календаря або встановлює нагадування. Формат автоматично адаптується до часового поясу отримувача.
