NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му

Dell, Lenovo та інші провідні виробники ПК готують нові ноутбуки Copilot+, які використовуватимуть процесори NVIDIA на архітектурі ARM. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Для цього NVIDIA співпрацює з MediaTek. Нові процесори були розроблені саме з тайванською компанією як системи на чипі, та отримають інтегровані центральний та графічний процесори. Головна мета полягає у тому, аби зробити ноутбуки легшими, але зберегти тривалий час роботи від акумулятора.

Особи, знайомі з ланцюгами постачання NVIDIA, розповіли, що Dell та Lenovo можуть представити свої ноутбуки з новими процесорами вже у першій половині 2026 року. На початку року повідомлялося, що компанії використовуватимуть процесори NVIDIA, відомі як N1 та N1X.

Одним із ключових завдань для NVIDIA та MediaTek є забезпечення можливості процесорів запускати ігри з високими системними вимогами. Наразі архітектура ARM, яка на ринку ПК переважно представлена комп'ютерами Copilot+ на чипах Qualcomm, все ще має труднощі з виконанням таких задач.

Це не єдина подібна співпраця для найдорожчої компанії у світі. NVIDIA також прагне інтегрувати свої графічні чипи у центральні процесори Intel для кращої продуктивності в іграх та для локальної роботи штучного інтелекту. Наприкінці 2025 року компанія також придбала акцій Intel на $5 мільярдів.

Раніше компанія вже виходила на ринок процесорів на кристалі, коли її продукцію використовували у пристроях, таких як Nintendo Switch та деяких попередніх моделях планшетів Microsoft Surface. Нові чипи будуть орієнтовані на геймерів, які готові заплатити більше за продуктивніше обладнання та добре знайомі з NVIDIA як із провідним виробником графічних процесорів.