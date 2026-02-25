Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му

16:27 25.02.2026 |

Новини IT

Dell, Lenovo та інші провідні виробники ПК готують нові ноутбуки Copilot+, які використовуватимуть процесори NVIDIA на архітектурі ARM. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Для цього NVIDIA співпрацює з MediaTek. Нові процесори були розроблені саме з тайванською компанією як системи на чипі, та отримають інтегровані центральний та графічний процесори. Головна мета полягає у тому, аби зробити ноутбуки легшими, але зберегти тривалий час роботи від акумулятора.

Особи, знайомі з ланцюгами постачання NVIDIA, розповіли, що Dell та Lenovo можуть представити свої ноутбуки з новими процесорами вже у першій половині 2026 року. На початку року повідомлялося, що компанії використовуватимуть процесори NVIDIA, відомі як N1 та N1X.

Одним із ключових завдань для NVIDIA та MediaTek є забезпечення можливості процесорів запускати ігри з високими системними вимогами. Наразі архітектура ARM, яка на ринку ПК переважно представлена комп'ютерами Copilot+ на чипах Qualcomm, все ще має труднощі з виконанням таких задач.

Це не єдина подібна співпраця для найдорожчої компанії у світі. NVIDIA також прагне інтегрувати свої графічні чипи у центральні процесори Intel для кращої продуктивності в іграх та для локальної роботи штучного інтелекту. Наприкінці 2025 року компанія також придбала акцій Intel на $5 мільярдів.

Раніше компанія вже виходила на ринок процесорів на кристалі, коли її продукцію використовували у пристроях, таких як Nintendo Switch та деяких попередніх моделях планшетів Microsoft Surface. Нові чипи будуть орієнтовані на геймерів, які готові заплатити більше за продуктивніше обладнання та добре знайомі з NVIDIA як із провідним виробником графічних процесорів.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Nvidia
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2413
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 50,9620
  0,0039
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,05 0,12 43,2700  0,05 0,12
EUR 50,9799  0,14 0,27 51,0023  0,14 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес