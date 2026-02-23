Google анонсувала масштабний інфраструктурний проєкт U.S.-India Connection

Поки ми з вами обговорюємо чергові оновлення чат-ботів, Google (Google) займається куди більш відчутними речами - перекроює фізичну мапу глобального інтернету. Компанія офіційно анонсувала масштабний інфраструктурний проєкт U.S.-India Connection. Це не просто пара нових дротів під водою, а амбітна спроба замкнути «цифрове кільце» навколо Землі, з'єднавши США, Азію, Австралію та Африку новими оптоволоконними магістралями.

Порятунок від «червономорського прокляття»

Сьогодні левова частка трафіку між Заходом та Сходом проходить через вузьке горло Червоного моря. Для глобальної мережі це справжній головний біль: то єменські хусити вирішать перевірити кабелі на міцність, то чергове судно невдало кине якір, залишаючи цілі регіони без стабільного зв'язку. Google вирішила, що покладатися на один маршрут у 2026 році - це надто ризикована стратегія, особливо коли на кону безперебійна робота ШІ-сервісів.

Нова мережа має на меті створити дублюючі шляхи, які дозволять перенаправляти дані в обхід проблемних зон. Якщо подивитися на карту підводних комунікацій, стає зрозуміло, що Google будує систему, де вихід з ладу одного сегмента не призведе до колапсу. Це критично важливо для хмарних обчислень та навчання нейромереж, які потребують гігантської пропускної здатності та мінімальних затримок.

Вішакхапатнам - нова столиця трафіку

Ключовою фігурою в цій геополітичній шахівниці стає індійське місто Вішакхапатнам. Завдяки своєму розташуванню на східному узбережжі Індії, воно перетворюється на центральний вузол зв'язку. Проєкт передбачає кілька ключових напрямків:

Африканський вектор: Новий кабель з'єднає Вішакхапатнам та Ченнаї з Південною Африкою. Там він стикується з уже працюючими системами Equiano та Nuvem, створюючи прямий швидкісний коридор від східного узбережжя США до самої Індії.

Тихоокеанський транзит: Вішакхапатнам отримає прямий лінк до Сінгапуру. Далі через системи Bosun та Tabua трафік піде на західне узбережжя США через Австралію.

Австралійське плече: Від Мумбаї прокладуть лінію до Західної Австралії. У зв'язці з системами TalayLink та Honomoana це сформує ще один незалежний шлях через Тихий океан.

Навіщо це потрібно Google та користувачам

Для Google це передусім питання виживання в епоху штучного інтелекту. Кожна мілісекунда затримки у відповіді Gemini або при обробці даних у Google Cloud коштує компанії грошей та лояльності клієнтів. Створюючи власну незалежну інфраструктуру, техгігант менше залежить від локальних провайдерів та політичної нестабільності в окремих регіонах.

З погляду звичайного користувача, такі проєкти означають, що інтернет стане «товстішим» та надійнішим. Південна півкуля, яка довгий час була на периферії цифрових магістралей, нарешті отримує повноцінний доступ до глобальних ресурсів на швидкостях, які раніше були доступні лише в Європі чи Північній Америці. Google фактично будує фундамент для наступного десятиліття цифрової експансії, де географія більше не повинна бути перешкодою для технологій.