Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google запускає Lyria 3 у Gemini — користувачі зможуть створювати 30-секундні композиції.

08:19 19.02.2026 |

Новини IT

Google оголосила про запуск нової музичної моделі Lyria 3, інтегрованої в Gemini. Відтепер користувачі можуть створювати 30-секундні треки на основі текстового запиту або реміксувати вже існуючі композиції. Інструмент також стане доступним у функції Dream Track на YouTube, де його можна використовувати для генерації музичного супроводу для Shorts.


Що відомо

Lyria 3 дозволяє створювати музику не лише за текстовим описом, а й на основі зображення чи відео. За потреби користувач може детальніше налаштовувати параметри, зокрема змінювати темп, стиль ударних або загальний настрій композиції. До треків можна додати обкладинку, створену за допомогою моделі зображень Nano Banana. Система також здатна автоматично генерувати тексти пісень.

У Google стверджують, що Lyria 3 створює більш реалістичні та музично складні треки порівняно з попередніми аудіомоделями компанії. Наразі результати обмежені 30 секундами, однак у майбутньому тривалість може зрости, а сам інструмент з'явитися в інших сервісах компанії.

Усі згенеровані треки маркуються цифровим водяним знаком SynthID, який дозволяє ідентифікувати контент, створений штучним інтелектом. Доступ до функції відкритий для користувачів віком від 18 років, які користуються Gemini англійською, іспанською, німецькою, французькою, гінді, японською, корейською або португальською мовами.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2920
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,2577
  0,0882
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9527  0,01 0,01 43,5100  0,01 0,03
EUR 50,9008  0,06 0,13 51,5169  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,03 0,07
EUR 51,0790  0,03 0,06 51,1614  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес