Google запускає Lyria 3 у Gemini — користувачі зможуть створювати 30-секундні композиції.

Google оголосила про запуск нової музичної моделі Lyria 3, інтегрованої в Gemini. Відтепер користувачі можуть створювати 30-секундні треки на основі текстового запиту або реміксувати вже існуючі композиції. Інструмент також стане доступним у функції Dream Track на YouTube, де його можна використовувати для генерації музичного супроводу для Shorts.

Що відомо

Lyria 3 дозволяє створювати музику не лише за текстовим описом, а й на основі зображення чи відео. За потреби користувач може детальніше налаштовувати параметри, зокрема змінювати темп, стиль ударних або загальний настрій композиції. До треків можна додати обкладинку, створену за допомогою моделі зображень Nano Banana. Система також здатна автоматично генерувати тексти пісень.

У Google стверджують, що Lyria 3 створює більш реалістичні та музично складні треки порівняно з попередніми аудіомоделями компанії. Наразі результати обмежені 30 секундами, однак у майбутньому тривалість може зрости, а сам інструмент з'явитися в інших сервісах компанії.

Усі згенеровані треки маркуються цифровим водяним знаком SynthID, який дозволяє ідентифікувати контент, створений штучним інтелектом. Доступ до функції відкритий для користувачів віком від 18 років, які користуються Gemini англійською, іспанською, німецькою, французькою, гінді, японською, корейською або португальською мовами.