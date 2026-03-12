Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році

Бюджетні смартфони зазнають найбільшого удару від зростання цін на компоненти. Як йдеться в аналізі Counterpoint Research, подорожчання пам'яті призведе до 25% підвищення вартості компонентів пристроїв початкового рівня.

У I кварталі 2026 року ціни на оперативну пам'ять DRAM зросли на 50%, NAND Flash - на 90%. Це відчується у всіх сегментах, але найгірше - на бюджетних смартфонах до $200. За оцінками аналітичної компанії, якщо інші компоненти залишаться на такому ж рівні, типова конфігурації з 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ сховища для виробників коштуватиме на 25% більше. Пам'ять відповідатиме за 43% від усієї вартості компонентів.

Для середньобюджетних смартфонів у ціновій категорії $400-600 з 8 ГБ ОЗП LPDDR5X та 256 ГБ сховища UFS 4.0 вартість компонентів DRAM та NAND виросте до 14% та 11% відповідно лише у I кварталі. У II кварталі 2026 року їх частка складатиме вже 20% та 16%. Компоненти флагманів від $800 з 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ сховища UFS 4.1 подорожчають на $100-150 до II кварталу. DRAM та NAND займатимуть 23% та 18% від всієї ціни.

На думку Counterpoint, аби впоратися з новими викликами деякі виробники внесуть зміни у свої стратегії. Очікується, що вони зменшать цілі постачання для початкових моделей, а також спробують зекономити на інших не ключових компонентах, щоб компенсувати витрати на пам'ять.