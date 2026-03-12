Авторизация

Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році

09:33 12.03.2026 |

Новини IT

Бюджетні смартфони зазнають найбільшого удару від зростання цін на компоненти. Як йдеться в аналізі Counterpoint Research, подорожчання пам'яті призведе до 25% підвищення вартості компонентів пристроїв початкового рівня.

У I кварталі 2026 року ціни на оперативну пам'ять DRAM зросли на 50%, NAND Flash - на 90%. Це відчується у всіх сегментах, але найгірше - на бюджетних смартфонах до $200. За оцінками аналітичної компанії, якщо інші компоненти залишаться на такому ж рівні, типова конфігурації з 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ сховища для виробників коштуватиме на 25% більше. Пам'ять відповідатиме за 43% від усієї вартості компонентів.

Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році

Для середньобюджетних смартфонів у ціновій категорії $400-600 з 8 ГБ ОЗП LPDDR5X та 256 ГБ сховища UFS 4.0 вартість компонентів DRAM та NAND виросте до 14% та 11% відповідно лише у I кварталі. У II кварталі 2026 року їх частка складатиме вже 20% та 16%. Компоненти флагманів від $800 з 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ сховища UFS 4.1 подорожчають на $100-150 до II кварталу. DRAM та NAND займатимуть 23% та 18% від всієї ціни.

На думку Counterpoint, аби впоратися з новими викликами деякі виробники внесуть зміни у свої стратегії. Очікується, що вони зменшать цілі постачання для початкових моделей, а також спробують зекономити на інших не ключових компонентах, щоб компенсувати витрати на пам'ять.

"З огляду на великий стрибок цін на пам'ять, звичні методи скорочення витрат можуть забезпечити лише обмежену віддачу. Подорожчання у ритейлі у 2026 році неминуче. Ми очікуємо, що роздрібні ціни на пристрої нижчого сегмента зростуть приблизно на $30, тоді як ціновий тиск на деякі преміальні флагмани буде перенесено на споживачів, що призведе до підняття цін на $150-200", - сказав старший аналітик Шенгао Бай.

За матеріалами: mezha.ua
 

