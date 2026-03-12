Фінансові новини
- |
- 12.03.26
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
09:33 12.03.2026 |
Бюджетні смартфони зазнають найбільшого удару від зростання цін на компоненти. Як йдеться в аналізі Counterpoint Research, подорожчання пам'яті призведе до 25% підвищення вартості компонентів пристроїв початкового рівня.
У I кварталі 2026 року ціни на оперативну пам'ять DRAM зросли на 50%, NAND Flash - на 90%. Це відчується у всіх сегментах, але найгірше - на бюджетних смартфонах до $200. За оцінками аналітичної компанії, якщо інші компоненти залишаться на такому ж рівні, типова конфігурації з 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ сховища для виробників коштуватиме на 25% більше. Пам'ять відповідатиме за 43% від усієї вартості компонентів.
Для середньобюджетних смартфонів у ціновій категорії $400-600 з 8 ГБ ОЗП LPDDR5X та 256 ГБ сховища UFS 4.0 вартість компонентів DRAM та NAND виросте до 14% та 11% відповідно лише у I кварталі. У II кварталі 2026 року їх частка складатиме вже 20% та 16%. Компоненти флагманів від $800 з 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ сховища UFS 4.1 подорожчають на $100-150 до II кварталу. DRAM та NAND займатимуть 23% та 18% від всієї ціни.
На думку Counterpoint, аби впоратися з новими викликами деякі виробники внесуть зміни у свої стратегії. Очікується, що вони зменшать цілі постачання для початкових моделей, а також спробують зекономити на інших не ключових компонентах, щоб компенсувати витрати на пам'ять.
"З огляду на великий стрибок цін на пам'ять, звичні методи скорочення витрат можуть забезпечити лише обмежену віддачу. Подорожчання у ритейлі у 2026 році неминуче. Ми очікуємо, що роздрібні ціни на пристрої нижчого сегмента зростуть приблизно на $30, тоді як ціновий тиск на деякі преміальні флагмани буде перенесено на споживачів, що призведе до підняття цін на $150-200", - сказав старший аналітик Шенгао Бай.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах
|Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня
|Volvo розробила інтелектуальний пасок безпеки, що аналізує вагу та позу пасажира
|Ринок відеокарт під контролем Nvidia: у чому секрет домінування
Бізнес
|Mercedes-Benz переходить на платформу Geely
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів