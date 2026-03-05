Авторизация

Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro

18:04 05.03.2026 |

Новини IT

Apple представила новий бюджетний MacBook Neo, який оснащений процесором A18 Pro, що використовувався в iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

MacBook Neo має алюмінієвий корпус, доступний у чотирьох кольорах - рум'яному, індиго, сріблястому та цитрусовому. Пристрій важить 1,2 кг. Він отримав 13-дюймовий Liquid Retina дисплей з роздільною здатністю 2408 x 1506 пікселів з піковою яскравістю 500 ніт й підтримкою 1 мільярда кольорів. Екран також має антиблікове покриття.

Ноутбуки оснащено процесором A18 Pro, що за словами Apple забезпечує до 50% вищу швидкодію у порівнянні з найпопулярнішими ПК, які працюють на базі Intel Core Ultra 5. Пристрій також має інтегрований 5-ядерний графічний процесор та 16-ядерний нейронний механізм для підтримки функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. MacBook Neo не має вентиляторів, тож працює безшумно.

За словами Apple, новинка забезпечує до 16 годин роботи від одного заряду акумулятора. Ноутбук також отримав два порти USB-C, 3,5-міліметровий роз'єм для навушників, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 та бокові динаміки. Він постачається з 256 або 512 ГБ сховища та 8 ГБ уніфікованої оперативної пам'яті.

Крім того, ноутбук має підтримку одного зовнішнього дисплея з рідною роздільною здатністю до 4K при 60 Гц та вебкамеру FaceTime з роздільною здатністю 1080 пікселів.

Hello, MacBook Neo

Версія MacBook Neo зі 256 ГБ пам'яті та без Touch ID коштує $599, тоді як модель із 512 ГБ сховища та підтримкою Touch ID - $699. На офіційному сайті вже відкрито попередні замовлення, а постачання розпочнуться 11 березня.

Нагадаємо, протягом останніх двох днів Apple представила й низку інших продуктів, включно з iPhone 17e, iPad Air, монітором Studio Display XDR та оновленими MacBook Pro і MacBook Air з чипами M5.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Apple
 

