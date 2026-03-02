OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank

OpenAI оголосила про новий раунд фінансування на $110 млрд - один із найбільших в історії Силіконової долини, який підвищив оцінку компанії до $730 млрд. У межах угоди Amazon інвестує $50 млрд, NVIDIA - $30 млрд і SoftBank - $30 млрд.

CEO OpenAI Сем Альтман, коментуючи угоду, заявив в інтерв'ю CNBC, що компанія "дуже рада" цій угоді і додав, що "ШІ буде всюди".

​OpenAI паралельно уклала стратегічні партнерства з Amazon і NVIDIA. Amazon Web Services стане ексклюзивним стороннім хмарним дистриб'ютором платформи OpenAI Frontier для корпоративних клієнтів і запустить моделі OpenAI для побудови генеративних застосунків і агентів у продакшені. OpenAI також зобов'язалася споживати 2 ГВт потужностей Amazon Trainium - фірмового акселератора для навчання ШІ.

Інвестиція Amazon буде здійснюватися поетапно: спершу компанія виділить $15 млрд, а решта $35 млрд залежатиме від виконання низки критеріїв, серед яких - досягнення штучного загального інтелекту (AGI).

​Співпраця з NVIDIA передбачає використання 2 ГВт тренувальних потужностей на системах Vera Rubin та ще 3 ГВт обчислювальних ресурсів, імовірно GPU, для задач інференсу.

Таким чином, і Amazon, і NVIDIA не лише вкладають мільярди в OpenAI, а й отримують назад масштабні замовлення на хмарні й апаратні ресурси.

​Попри рекордну оцінку, фінансові показники OpenAI лишаються збитковими: компанія прогнозує втрату $14 млрд у 2026 році після приблизно $5 млрд збитку у 2024-му й орієнтовних $8 млрд у 2025-му. Водночас OpenAI заявляє, що до 2029 року планує вийти на виручку $100 млрд.