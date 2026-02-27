Фінансові новини
27.02.26
16:21
- RSS
- мапа сайту
Microsoft пропонує українським стартапам кредит до $150 тисяч
10:49 27.02.2026
Український фонд стартапів приєднався до глобальної мережі Microsoft for Startups Investor Network, що дозволить IT-проєктам отримати до $150 тис. кредитів на сервіси Microsoft Azure.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.
«Приєднання Українського фонду стартапів до Microsoft for Startups Investor Network у межах реалізації Стратегії інновацій WINWIN - це крок до світової ліги технологічних рішень. Це надає українським стартапам доступ до глобальної хмарної інфраструктури, що дасть змогу ефективніше запускати продукти, оптимізувати витрати на технології та масштабувати рішення на міжнародні ринки вже сьогодні», - наголосив т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
У міністерстві пояснили, що кредити - це віртуальні кошти, якими можна оплатити використання топових технологій від Microsoft. Зокрема, вітчизняні стартапи отримають доступ до інструментів, які можна використати для побудови та масштабування надійної хмарної інфраструктури, зберігання великих масивів даних, інтеграції у свій продукт рішень на базі ШІ та машинного навчання, тестування розробок і підготовки до виходу на глобальний ринок.
Програма відкрита для стартапів на стадіях від pre-seed до Series A, які відповідають певним умовам, з якими можна ознайомитися на сайті Мінцифри.
