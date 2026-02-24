Космічні плани Ілона Маска — абсурд: заява керівника OpenAI

Протистояння між очільником OpenAI Семом Альтманом та засновником SpaceX Ілоном Маском перейшло в нову
площину - боротьбу за майбутню інфраструктуру штучного інтелекту.
Під час нещодавнього виступу в Індії, на заході Express Adda, Альтман
назвав ідею розміщення дата-центрів у космосі «абсурдом», принаймні в
межах поточного десятиліття. Це стало прямою відповіддю на амбітні плани
Маска щодо перенесення обчислювальних потужностей на орбіту, пише The Indian Express.
Маск вважає, що космічні дата-центри, які живляться
безперебійною сонячною енергією, допоможуть вирішити проблему
глобального енергодефіциту на Землі. Проте Альтман скептично оцінює
реальність таких проектів. Він пояснив свій скепсис математичними
розрахунками: астрономічна вартість запусків та складність логістики
роблять орбітальні обчислення нерентабельними.
«Наскільки важко буде полагодити зламаний графічний
процесор (GPU) у космосі?» - іронічно зауважив він, додавши, що
фокусується на створенні наземної інфраструктури, яка стане найдорожчим
проектом в історії людства.
Крім цього, в розмові з індійським журналістом OpenAI Сем Альтман намагався спростувати занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на навколишнє середовище.
Він заявив, що побоювання про використання води штучним
інтелектом «абсолютно хибні», хоча й визнав, що це була реальна
проблема, коли «ми раніше використовували випарне охолодження в центрах
обробки даних».
«Тепер, коли ми цього не робимо, ви бачите в
інтернеті такі речі, як: «Не використовуйте ChatGPT, це 17 галонів води
за кожен запит» чи щось таке. Це абсолютно неправда, повне божевілля, це
не має жодного зв'язку з реальністю», - сказав Альтман.
На його думку, у майбутньому світ повинен «дуже швидко перейти до ядерної або вітрової та сонячної енергетики».
Конфлікт Маска та Альтмана має глибоке коріння. Колись вони
разом заснували OpenAI, але розійшлися у 2018 році. Маск публічно
звинувачує компанію у зраді початкової некомерційної місії та закритій
моделі розвитку під впливом Microsoft.
У свою чергу, Альтман, визнаючи унікальний талант опонента, заявив, що
конфлікт пов'язаний із тим, що Маску не вдалось встановити повний
контроль над OpenAI.