Космічні плани Ілона Маска — абсурд: заява керівника OpenAI

09:56 24.02.2026 |

Новини IT

Протистояння між очільником OpenAI Семом Альтманом та засновником SpaceX Ілоном Маском перейшло в нову площину - боротьбу за майбутню інфраструктуру штучного інтелекту.

Під час нещодавнього виступу в Індії, на заході Express Adda, Альтман назвав ідею розміщення дата-центрів у космосі «абсурдом», принаймні в межах поточного десятиліття. Це стало прямою відповіддю на амбітні плани Маска щодо перенесення обчислювальних потужностей на орбіту, пише The Indian Express.

Маск вважає, що космічні дата-центри, які живляться безперебійною сонячною енергією, допоможуть вирішити проблему глобального енергодефіциту на Землі. Проте Альтман скептично оцінює реальність таких проектів. Він пояснив свій скепсис математичними розрахунками: астрономічна вартість запусків та складність логістики роблять орбітальні обчислення нерентабельними. 

«Наскільки важко буде полагодити зламаний графічний процесор (GPU) у космосі?» - іронічно зауважив він, додавши, що фокусується на створенні наземної інфраструктури, яка стане найдорожчим проектом в історії людства.

Крім цього, в розмові з індійським журналістом OpenAI Сем Альтман намагався спростувати занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на навколишнє середовище.


Він заявив, що побоювання про використання води штучним інтелектом «абсолютно хибні», хоча й визнав, що це була реальна проблема, коли «ми раніше використовували випарне охолодження в центрах обробки даних».

«Тепер, коли ми цього не робимо, ви бачите в інтернеті такі речі, як: «Не використовуйте ChatGPT, це 17 галонів води за кожен запит» чи щось таке. Це абсолютно неправда, повне божевілля, це не має жодного зв'язку з реальністю», - сказав Альтман.

На його думку, у майбутньому світ повинен «дуже швидко перейти до ядерної або вітрової та сонячної енергетики».

Конфлікт Маска та Альтмана має глибоке коріння. Колись вони разом заснували OpenAI, але розійшлися у 2018 році. Маск публічно звинувачує компанію у зраді початкової некомерційної місії та закритій моделі розвитку під впливом Microsoft. У свою чергу, Альтман, визнаючи унікальний талант опонента, заявив, що конфлікт пов'язаний із тим, що Маску не вдалось встановити повний контроль над OpenAI.
За матеріалами: highload.tech
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2982
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 51,0053
  0,0883
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9524  0,03 0,06 43,5052  0,02 0,06
EUR 50,8079  0,00 0,01 51,4503  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2900  0,00 0,00 43,3200  0,00 0,00
EUR 51,1168  0,00 0,00 51,1305  0,00 0,00

