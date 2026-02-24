Космічні плани Ілона Маска — абсурд: заява керівника OpenAI

Протистояння між очільником OpenAI Семом Альтманом та засновником SpaceX Ілоном Маском перейшло в нову площину - боротьбу за майбутню інфраструктуру штучного інтелекту.

Під час нещодавнього виступу в Індії, на заході Express Adda, Альтман назвав ідею розміщення дата-центрів у космосі «абсурдом», принаймні в межах поточного десятиліття. Це стало прямою відповіддю на амбітні плани Маска щодо перенесення обчислювальних потужностей на орбіту, пише The Indian Express.

Маск вважає, що космічні дата-центри, які живляться безперебійною сонячною енергією, допоможуть вирішити проблему глобального енергодефіциту на Землі. Проте Альтман скептично оцінює реальність таких проектів. Він пояснив свій скепсис математичними розрахунками: астрономічна вартість запусків та складність логістики роблять орбітальні обчислення нерентабельними.

«Наскільки важко буде полагодити зламаний графічний процесор (GPU) у космосі?» - іронічно зауважив він, додавши, що фокусується на створенні наземної інфраструктури, яка стане найдорожчим проектом в історії людства.

Крім цього, в розмові з індійським журналістом OpenAI Сем Альтман намагався спростувати занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на навколишнє середовище.





Він заявив, що побоювання про використання води штучним інтелектом «абсолютно хибні», хоча й визнав, що це була реальна проблема, коли «ми раніше використовували випарне охолодження в центрах обробки даних».

«Тепер, коли ми цього не робимо, ви бачите в інтернеті такі речі, як: «Не використовуйте ChatGPT, це 17 галонів води за кожен запит» чи щось таке. Це абсолютно неправда, повне божевілля, це не має жодного зв'язку з реальністю», - сказав Альтман.

На його думку, у майбутньому світ повинен «дуже швидко перейти до ядерної або вітрової та сонячної енергетики».

Конфлікт Маска та Альтмана має глибоке коріння. Колись вони разом заснували OpenAI, але розійшлися у 2018 році. Маск публічно звинувачує компанію у зраді початкової некомерційної місії та закритій моделі розвитку під впливом Microsoft. У свою чергу, Альтман, визнаючи унікальний талант опонента, заявив, що конфлікт пов'язаний із тим, що Маску не вдалось встановити повний контроль над OpenAI.