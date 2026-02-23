Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може стати основним регулятором ринку віртуальних активів в Україні, Національний банк - допоміжним, сказав голова податкового комітету Верховної Ради, автор відповідного законопроєкту №10225-д Данило Гетманцев у інтерв'ю Forbes Україна.

"Найближчим часом очікуємо від Офісу президента повного перезавантаження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Це має бути проведення відкритого конкурсу та заміна членів комісії, включно з головою. Там уже йдуть процеси всередині. Зважаючи на це, можемо погодитися, аби комісія стала основним регулятором, а Нацбанк - допоміжним", - сказав він, анонсувавши голосування за законопроєкт у другому читанні вже в березні.

Перше читання законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу для врегулювання обігу віртуальних активів відбулося у вересні 2025 року.

Раніше Гетманцев казав, що НКЦПФР не може бути регулятором цього ринку, бо, на його думку, комісія не справляється навіть зі своїми нинішніми функціями.

У грудні й січні президент Володимир Зеленський достроково звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова, призначивши замість нього Олексія Семенюка, й підтримав відставку двох членів комісії, що вплинуло на позицію Гетманцева.

У редакції першого читання законопроєкт передбачав запровадження оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами (у вигляді різниці між продажем і покупкою) за ставкою 18%. Не будуть оподатковуватися обміни між криптовалютами та продажі до однієї мінімальної зарплати, а також віртуальні активи, отримані внаслідок емісії або безоплатно від емітентів.

Для активів, придбаних до набрання чинності законом, у разі продажу у 2026 році застосовуватиметься пільгова ставка 5%. Якщо платник не скористається цим правом, потім такі доходи оподатковуватимуться на загальних підставах.

Платники податку самостійно повинні будуть вести облік фінансового результату від операцій з віртуальними активами, окремо від інших доходів і витрат.

Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зобов'язані будуть стати на облік у відповідному державному органі та щорічно до 31 січня подавати звіт про операції з віртуальними активами. Проєкт встановлює штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік, а також за неподання або несвоєчасне подання звіту.

