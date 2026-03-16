Пентагон виходить на українських виробників дронів через програму Drone Dominance — ЗМІ
Ударний FPV-дрон F10 виробництва компанії F-Drones став другим українським фіналістом першого етапу програми американського Пентагону Drone Dominance. Тепер виробник має отримати контакт на партію БПЛА, розповіли у виданні Defender Media із посиланням на власні джерела, обізнані із перебігом конкурсу.
За даними видання, саме безпілотник F10 змагався від представника Ukrainian Defence Drones Tech Corporation. В рамках першого етапу програми Drone Dominance від Пентагону, український дрон здобув шосте місце із показником 72,9 бала зі 100.
"Згідно з регламентом програми, тепер виробник отримає контракт на поставку безпілотників для Пентагону", - пояснили в Defender Media.
У виданні розповіли, що дрон F10 обрали, зокрема, через високий рівень локалізації компонентів БПЛА: значну частину F-Drones виготовляє самостійно, решту - замовляють через європейських постачальників.
"У 2024 році компанія локалізувала виробництво карбонових рам і антен, а до 2025 року розширила лінійку і почала випускати польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми та системи відеопередачі", - пише видання.
Переможцем першого етапу програми Drone Dominance став оптоволоконний безпілотник Shrike 10 Fiber від української SkyFall - його оцінили у 99,3 бала зі 100.
Програма Drone Dominance має бюджет $1,1 млрд і передбачає випробування рішень 25 виробників на початковій фазі конкурсу. За результатами першої фази в 11 компаній планують закупити близько 30 тисяч дронів на загальну суму 150 мільйонів доларів США.
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
Бізнес
|Volvo розробила інтелектуальний пасок безпеки, що аналізує вагу та позу пасажира
|Ринок відеокарт під контролем Nvidia: у чому секрет домінування
|Microsoft готує консоль Project Helix, яка зможе запускати ігри Xbox і ПК
|Mercedes-Benz переходить на платформу Geely
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку