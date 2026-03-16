Пентагон виходить на українських виробників дронів через програму Drone Dominance — ЗМІ

Ударний FPV-дрон F10 виробництва компанії F-Drones став другим українським фіналістом першого етапу програми американського Пентагону Drone Dominance. Тепер виробник має отримати контакт на партію БПЛА, розповіли у виданні Defender Media із посиланням на власні джерела, обізнані із перебігом конкурсу.

За даними видання, саме безпілотник F10 змагався від представника Ukrainian Defence Drones Tech Corporation. В рамках першого етапу програми Drone Dominance від Пентагону, український дрон здобув шосте місце із показником 72,9 бала зі 100.

"Згідно з регламентом програми, тепер виробник отримає контракт на поставку безпілотників для Пентагону", - пояснили в Defender Media.

У виданні розповіли, що дрон F10 обрали, зокрема, через високий рівень локалізації компонентів БПЛА: значну частину F-Drones виготовляє самостійно, решту - замовляють через європейських постачальників.

"У 2024 році компанія локалізувала виробництво карбонових рам і антен, а до 2025 року розширила лінійку і почала випускати польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми та системи відеопередачі", - пише видання.

Переможцем першого етапу програми Drone Dominance став оптоволоконний безпілотник Shrike 10 Fiber від української SkyFall - його оцінили у 99,3 бала зі 100.

Програма Drone Dominance має бюджет $1,1 млрд і передбачає випробування рішень 25 виробників на початковій фазі конкурсу. За результатами першої фази в 11 компаній планують закупити близько 30 тисяч дронів на загальну суму 150 мільйонів доларів США.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1381
  0,0255
 0,06
EUR
 1
 50,6661
  0,2899
 0,57

Курс обміну валют на 13.03.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на 13.03.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0500  0,24 0,54 44,1000  0,22 0,50
EUR 50,4813  0,55 1,08 50,5165  0,53 1,04

