Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ сподівається на додаткове фінансування від партнерів для забезпечення контрактної системи української армії.

Про це він сказав в інтерв'ю Guardian.

Зеленський наголосив, що «нам треба перевести нашу армію на контракти», адже «бути солдатом зараз - дуже небезпечно й ми маємо надавати їм гідні зарплати».

Тож Україна потребує додаткового фінансування цих контрактів, однак, як запевняє президент, ця сума «у 10 разів менша» за витрати росії на війну.

«Я почув, що, можливо, вони подумають [над цим], і, можливо, ми будемо працювати більше з деякими іншими партнерами. Але ми мусимо ухвалити такі рішення. Це краще, ніж питати мене кілька разів: "Як ми можемо допомогти тобі?"» - каже Зеленський.

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україні розпочинають реформу армії.

Зокрема, вона передбачає введення системи контрактів для військових на 1, 2, 3, 4 і 5 років, а також більші виплати. Перші результати реформи, зокрема у сфері фінансового забезпечення військових, мають бути вже в червні 2026 року.

Згідно з пропозицією, мінімальний рівень грошового забезпечення має бути не менш ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій - «у рази» більше. Для піхотинців впровадять спеціальні контракти з виплатами в межах 250-400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань.