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Елеонор Рузвельт
Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким знижено податкове навантаження з 18% до 5% для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Нова норма повинна запрацювати з 1 січня 2027 року.
Про це повідомила голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
За її словами, зменшення ставки податку може дати кращий результат для держави, ніж збереження вищого рівня оподаткування. Наразі значна частина власників житла, які не зареєстровані як ФОП, здають нерухомість без офіційного оформлення та декларування доходів, що частково пов'язано з високим податковим навантаженням.
Очікується, що зниження ставки до 5% дасть декілька позитивних ефектів:
Шуляк наголосила, що ухвалення закону є лише першим кроком. Для ефективної реалізації змін необхідна масштабна інформаційна кампанія, яка пояснить громадянам нові правила та можливості. Без цього процес виходу ринку з тіні триватиме, однак значно повільніше, ніж потенційно можливо.
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