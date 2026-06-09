Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту

15:52 09.06.2026 |

Економіка, Право

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким знижено податкове навантаження з 18% до 5% для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Нова норма повинна запрацювати з 1 січня 2027 року.

Про це повідомила голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, зменшення ставки податку може дати кращий результат для держави, ніж збереження вищого рівня оподаткування. Наразі значна частина власників житла, які не зареєстровані як ФОП, здають нерухомість без офіційного оформлення та декларування доходів, що частково пов'язано з високим податковим навантаженням.

Очікується, що зниження ставки до 5% дасть декілька позитивних ефектів:

  • стимулює перехід ринку в легальну площину;
  • спростить укладання офіційних договорів та сплату податків;
  • дозволить виграти всім сторонам: орендодавці отримають простіші правила, орендарі ‒ більший захист прав, а держава ‒ додаткові надходження та більш прозорий ринок.

    • Шуляк наголосила, що ухвалення закону є лише першим кроком. Для ефективної реалізації змін необхідна масштабна інформаційна кампанія, яка пояснить громадянам нові правила та можливості. Без цього процес виходу ринку з тіні триватиме, однак значно повільніше, ніж потенційно можливо. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,8437
    		  0,3308
    		 0,74
    EUR
    		 1
    		 51,8976
    		  0,5431
    		 1,06

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2846  0,25 0,56 44,8396  0,30 0,67
    EUR 51,2088  0,17 0,33 51,8877  0,17 0,32

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,7600  0,10 0,22 44,7900  0,10 0,22
    EUR 51,6754  0,12 0,22 51,6966  0,12 0,22

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес