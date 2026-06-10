Українська антибалістика: висота перехоплення — 25 км, масове виробництво стартує в серпні

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що під час випробувань української ракети-перехоплювача балістики FP-7.x вона досягла висоти у 25 кілометрів. Масове виробництво таких ракет може початися вже в серпні 2026 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

За словами Штілермана, випробування FP-7.x було «досить успішним»: ракета досягла висоти 25 кілометрів - подібно до показників комплексу Patriot - і що її розробили достатньо швидкою для перехоплення балістичних ракет.

Масове виробництво ракети - по три щодня - може розпочатись у серпні, але за умови постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку Fire Point сподівається отримати в німецької компанії Diehl Defence. Повністю готовими ракети будуть до 2027 року.

Кожна з них, каже співвласник компанії, коштує 700 тисяч доларів, порівнюючи з 3,8 мільйонами доларів за ракету Patriot PAC-3. При цьому, на відміну від ракет Patriot, які наводяться за допомогою сучасних наземних радарів цілевказання, FP-7.x також використовує радіолокаційне наведення, але на завершальній ділянці польоту («останній милі») переходить на інфрачервону теплову головку самонаведення.

FT пише, що теплове наведення вважають менш ефективним, ніж радіолокаційне, оскільки проти нього існує більше засобів обману й протидії.

FP-7.x належить до системи протиповітряної оборони Freyja, інші частини якої, зокрема радари й систему командування та управління, нададуть європейські партнери, хто саме - Fire Point відмовилася казати.

Однак, за даними FT, Fire Point вела переговори з німецькими Hensoldt і Thales щодо радарів, італійською Leonardo щодо радарів відстеження та виявлення цілей, а також норвезькою Kongsberg щодо технологій командування та управління.

Ще у квітні 2026 року у Fire Point заявляли про плани вже 2027 року поставити на озброєння української армії нову систему ППО, здатну перехоплювати балістичні ракети. Тоді Штілерман говорив, що нова система ППО, яку хоче розробити його компанія, має створити дешевшу альтернативу системі Patriot за менш ніж 1 мільйон доларів за одну ракету.

Згодом компанія представила свій антибалістичний проєкт Freyja, основою для якого стане ракета-перехоплювач FP-7.х Швидкість польоту FP-7.х - 1500-2000 метрів на секунду, а її довжина дорівнює 7,25 метра. Випробування ракети такого типу показували ще в лютому 2026 року. Тоді зазначалося, що вона призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.