НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту

12:54 29.05.2026 |

Економіка

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила новий проєкт SPIRIT для України з загальним обсягом $880 млн, з яких $860 млн становитиме позика самого банку, а решту $20 млн - гранти від Великої Британії та Німеччини через цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови й реформування України (URTF). Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, яке буде реалізовувати проєкт.

Очікується, що він охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд.


Проєкт передбачає реалізацію трьох ключових реформ:

→ створення єдиної системи базової соціальної допомоги замість фрагментованих програм підтримки (відповідний законопроєкт 28 травня пройшов перше читання);
→ впровадження принципу "гроші йдуть за людиною" у фінансуванні соціальних послуг;
→ модернізація системи підтримки осіб з інвалідністю, яку переорієнтують з медичної моделі на оцінку реальних потреб людини з розширенням доступу до реабілітації й підтримки зайнятості.
"Цей проєкт підтримує реформи, спрямовані на подолання бідності, покращення доступу до соціальної допомоги і забезпечення того, щоб підтримка досягла тих, хто її найбільше потребує, навіть у часи кризи", - сказав Боб Сом, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9258  0,00 0,00 44,4429  0,02 0,04
EUR 51,2296  0,10 0,19 51,8325  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2750  0,02 0,03 44,3050  0,02 0,03
EUR 51,5228  0,01 0,03 51,5444  0,01 0,03

