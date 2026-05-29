Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила новий проєкт SPIRIT для України з загальним обсягом $880 млн, з яких $860 млн становитиме позика самого банку, а решту $20 млн - гранти від Великої Британії та Німеччини через цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови й реформування України (URTF). Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, яке буде реалізовувати проєкт.

Очікується, що він охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд.





Проєкт передбачає реалізацію трьох ключових реформ:

→ створення єдиної системи базової соціальної допомоги замість фрагментованих програм підтримки (відповідний законопроєкт 28 травня пройшов перше читання);

→ впровадження принципу "гроші йдуть за людиною" у фінансуванні соціальних послуг;

→ модернізація системи підтримки осіб з інвалідністю, яку переорієнтують з медичної моделі на оцінку реальних потреб людини з розширенням доступу до реабілітації й підтримки зайнятості.

"Цей проєкт підтримує реформи, спрямовані на подолання бідності, покращення доступу до соціальної допомоги і забезпечення того, щоб підтримка досягла тих, хто її найбільше потребує, навіть у часи кризи", - сказав Боб Сом, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.