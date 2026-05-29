Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
12:54 29.05.2026 |
Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила новий проєкт SPIRIT для України з загальним обсягом $880 млн, з яких $860 млн становитиме позика самого банку, а решту $20 млн - гранти від Великої Британії та Німеччини через цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови й реформування України (URTF). Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, яке буде реалізовувати проєкт.
Очікується, що він охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд.
Проєкт передбачає реалізацію трьох ключових реформ:
→ створення єдиної системи базової соціальної допомоги замість фрагментованих програм підтримки (відповідний законопроєкт 28 травня пройшов перше читання);
→ впровадження принципу "гроші йдуть за людиною" у фінансуванні соціальних послуг;
→ модернізація системи підтримки осіб з інвалідністю, яку переорієнтують з медичної моделі на оцінку реальних потреб людини з розширенням доступу до реабілітації й підтримки зайнятості.
"Цей проєкт підтримує реформи, спрямовані на подолання бідності, покращення доступу до соціальної допомоги і забезпечення того, щоб підтримка досягла тих, хто її найбільше потребує, навіть у часи кризи", - сказав Боб Сом, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.
ТОП-НОВИНИ
Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
Рада Євросоюзу затвердила чергову фінансову допомогу Україні на 2,8 млрд євро
Україна разом із винищувачами Gripen отримає ракети великої дальності Meteor
Новий пакет шведської допомоги: Зеленський розкрив деталі
Україна отримає 16 Gripen у подарунок від Швеції, ще 20 винищувачів буде придбано
|Рада підтримала угоду з ЄС для залучення 90 млрд євро фінансування
|На сайті парламенту з’явився текст кредитної угоди з ЄС і переліком реформ
|Як антимігрантські настрої з TikTok і Telegram дійшли до Володимира Зеленського
|Чи справді «трибунал для Путіна» може запрацювати в 2027 році — що відомо
|У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
Бізнес
|У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с