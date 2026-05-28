Як антимігрантські настрої з TikTok і Telegram дійшли до Володимир Зеленський

Ще кілька місяців тому мало хто б міг передбачити, що під час великої війни з Росією однією з тем першої відвертої зустрічі Володимира Зеленського зі своєю фракцією стане... тема нібито "напливу індусів" в Україну.

Але саме так і сталось 25 травня. Як розповідають джерела ВВС News Україна у керівництві "Слуги народу", один з депутатів встав і спитав, що робити з проблемою мігрантів, зокрема індійців. Володимир Зеленський сам здивувався з такого питання і заявив, що це фейк, ситуацію штучно накручують, а щоб з проблемою боротись, треба, щоб вона взагалі була.

Хоча експерти та посадовці переконують, що все це вигадка і напливу немає, тема вже зажила своїм життям і осіла в головах не тільки народних депутатів, а й багатьох українців.

І це вже впливає на ставлення до людей, яких українці ще вчора вважали своїми добрими сусідами.

"Я зараз намагаюся менше виходити на вулицю, щоб не чути матюки у свій бік", - каже в розмові ВВС News Україна індієць Харі Ом.

Йому 25, він приїхав до Львова з Делі вчитися на лікаря. Вже понад шість років живе в Україні і чудово вивчив мову. Він розуміє, що йому говорять.

Харі Ом розповідає, що раніше любив прогулюватися центром Львова, грати в теніс, а зараз намагається уникати людних місць.

Кілька останніх прогулянок Львовом супроводжувалися для нього неприємними інцидентами - люди на вулиці витріщалися, перехожі кричали образи в його бік, нецензурні слова. Хтось міг знімати його на телефон.

На вихідних у травні він поїхав на екскурсію до озера Синевир у Карпатах.

"Біля цього прекрасного озера група підлітків тикала в мене пальцем і кричала - це індус, с...а, б..ть. Та багато інших образливих слів. Це було неприємно", - розповідає Харі Ом.

Раніше він думав залишитися в Україні після закінчення навчання, працювати тут лікарем. В Україні йому подобалось. За шість років тут він жодного разу не зіткнувся з поганим ставленням до себе. Але нещодавно все змінилося.

Від травня 2026 року в українських соцмережах почали масово ширитися фейкові новини про масовий приїзд мігрантів з Азії і про загрози для українців.

"Це почалося десь в травні з поширенням цих новин про мігрантів. До цього все було чудово. Навіть в лікарні, де я проходжу інтернатуру, пацієнти почали робили мені дивні зауваження щодо моєї національності. Але я ж лікар, я займаюсь лікуванням. До чого тут колір моєї шкіри? До чого тут моя зовнішність?" - обурюється чоловік.

Останні тижні в українських соцмережах відбувалась справжня істерія довкола теми мігрантів - з'явилося багато фейкових новин та відео про те, як мігранти нібито заполонили українські міста, що вони замінять загиблих на фронті українців і перуть в карпатських річках речі.

У кількох містах пройшли нечисленні протести проти міграції. Цю історію підхопили деякі політики і виступили проти "масового завезення мігрантів".

Хоча жодного масового завезення мігрантів не було ні цього року, ні минулого. До України приїжджає у багато разів менше іноземців, ніж це було до великої війни.

Офіційні дані свідчать, що за минулий рік до України приїхали не мільйони, а кілька тисяч трудових мігрантів. Найбільше не з Індії, а з Туреччини та Узбекистану. За перші місяці 2026 року приїхало близько тисячі.

Експерти говорять про інформаційну кампанію з російським слідом, спрямовану на нагнітання ситуації в Україні.

Що відбувається з мігрантами насправді, з'ясовувала ВВС News Україна.

Тисячі постів зі словом "індус"

За даними ВВС Monitoring, масово у соцмережах писати про наплив мігрантів до України почали саме у травні 2026 року.

Кількість постів зі словом "індус" в телеграмі за перші три тижні травня збільшилась у 15 разів порівняно з попередніми місяцями. Аудиторія цих постів сягнула позначки у 33 млн переглядів.





Писали, що "індуси вже заїхали", що Україна перетворюється на Індію, що натовпи пакистанців вже бачили на вулицях Львова. При цьому часто у цих повідомленнях не було жодних посилань на те, хто це сказав і звідки інформація.

"4,5 млн індусів, африканців та колумбійців заселять Україну до 2030 року" - написав на початку травня телеграм канал "Україна Online" (1,47 млн підписників). Ймовірно, так перекрутили прогноз Мінекономіки про те, що Україні будуть потрібні додаткові 4,5 мільйона робочих рук до 2030 року, "щоб забезпечити зростання ВВП на рівні 7%".



4 травня TikTok-акаунт, який неправдиво видавав себе за 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду ЗСУ, опублікував згенероване ШІ відео, де мігрант заохочує земляків з Пакистану приїжджати до України.

"Тут вони справді нас потребують, бо всі їхні чоловіки пішли на війну. Тут дуже красиво, і платять гроші. Мені це дуже подобається. Тут також дуже гарні дівчатка і хлопчики", - говорив у відео чоловік англійською мовою.

Двоє незалежних експертів із штучного інтелекту, Хані Фарід із Get Real Labs і Пітер Дж. Бентлі, повідомили BBC, що відео є дипфейком, створеним на основі реального відео пакистанського блогера Зохайба Атти, записаного мовою урду.

Сам Блогер повідомив BBC, що він не публікував відео англійською мовою. В оригінальному відео немає ані слова про Україну та "маленьких дівчат і хлопчиків".

Походження цього TikTok-акаунта невідоме, але Центр протидії дезінформації України ще раніше попереджав, що Росія поширює дипфейки з українськими військовими.

Івано-франківський блогер Blacklist у травні опублікував відео, яке нібито показує, як індійські мігранти перуть одяг у річці Бистриця у Карпатах. Це відео стало вірусним, його поширювали багато телеграм каналів. Користувачі обурювалися у коментарях "таким традиціям", заявляючи, що скоро "індуси будуть трупи спалювати в українських річках".

Це також фейк. Як дослідила організація Stopfake, відео з пранням у річці зняли не в Карпатах, а в Індії, у штаті Керала.

У коментарі ВВС блогер Blacklist заявив, що знайшов відео в інтернеті. Він каже, що не знав, що це фейк, але коли дізнався, то зробив сторіз. Саме відео не видалив. Воно далі збирає перегляди.

Мігранти і політика

Фейки про мігрантів розганяє Росія, заявляють у Центрі протидії дезінформації України. Росіянам це потрібно, щоб викликати страхи серед українців про заміщення населення, кажуть у ЦПД, щоб посіяти відчуття марності боротьби з армією РФ.

За спостереженнями ВВС, історії про наплив мігрантів підхопили телеграм-канали, які раніше СБУ викрила у спробах дестабілізації ситуації в Україні, і які керуються російськими спецслужбами. Зокрема, вони використовують тему мігрантів для просування переговорів про мир.

"Затяжна війна руйнує націю і перетворює країну на відстійник для мігрантів", - писав, наприклад, анонімний телеграм-канал "Резидент" (є у списку СБУ), який має 840 тис. підписників. Цей же канал стверджував, що від напливу мігрантів виграє Зеленський, оскільки їм можна платити менше і вони голосуватимуть за нього на виборах. Що звісно є неправдою, бо іноземці не можуть голосувати на виборах в Україні.

Однак, окрім російських телеграм каналів, ботів і блогерів, які можливо роблять це заради хайпу, тему мігрантів підхопили і українські політики, а також тисячі реальних людей.

15 травня категорично проти завезення до України трудових мігрантів виступив мер Харкова Ігор Терехов. Сторіз з підтримкою заяви Терехова проти мігрантів поширила популярна акторка Ольга Сумська.

Противником міграції назвав себе мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, закликаючи не наймати працівників з Індії у комунальну сферу.

Підлив олії у вогонь голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, який розмірковував в інтерв'ю, що демографічну проблему в Україні не можна вирішувати за допомогою мігрантів і не треба їх сюди завозити.

Мігрантів немає, а протести є

На вихідних 23-24 травня на Майдані у Києві та біля пам'ятника Шевченку у центрі Львова пройшли малолюдні протести проти міграції. Кілька десятків людей тримали плакати зі слоганами "Україна для українців!", "Геть з України, мігрант нєкрасівий!", "Наші рідні воюють не за таку країну".

У Львові під час матчу "Карпати" - "Зоря" 23 травня фанати вивісили на стадіоні величезний банер - "Ні міграції. Збережи націю".

"Мігрантів немає, а протести є. Якщо є протести, то люди роблять висновки, що мабуть десь є і мігранти", - коментує ці події у розмові з ВВС Ольга Духніч, керівниця напрямку "Демографія і міграція" в Інституті Фронтиру.

Історію з фейками про мігрантів у соцмережах вона вважає свідомою інформаційною кампанією та маніпуляцією, спрямованою на залякування.





"Людей не питають, чи подобаються їм іноземці. Інформаційна кампанія відразу формулює, що існують небезпечні, брудні, хворі, кримінальні мігранти, які приїдуть і зроблять вам погано. Українці звичайно проти того, щоб їм зробили погано", - каже Духніч.

На її думку, певні політичні сили також намагаються зіграти на цій темі.

"Якщо хтось виходить на вулицю, значить вони щось бачили, щось знають, думають люди. Поступово у суспільстві формується негативне ставлення до мігрантів, реальних підстав до якого немає. Це типова маніпуляція суспільною свідомістю. Вона нічого не говорить нам про реальне ставлення до питань міграції", - каже Духніч.

То де мігранти?

Державна міграційна служба вказує, що в 2021 році в Україні тимчасово проживали 189 тисяч іноземців, а в 2026 році - 48 тисяч.

Історія про різке збільшення кількості мігрантів - це міф, кажуть у Державній службі зайнятості, де видають дозволи іноземцям на роботу.

"До початку повномасштабного вторгнення роботодавці щороку отримували близько 20 тисяч дозволів на працевлаштування іноземців. Після 2022 року цей показник зменшився і досі не досяг довоєнного рівня", - зазначили у відомстві.

Наприклад, у 2024 році іноземцям видали 4 720 дозволів на роботу в Україні, у 2025 році - 7 483.

З січня по травень 2026 таких дозволів було 2,8 тисячі, розповіли ВВС News Україна в Державному центрі зайнятості.

Попри лякання у соцмережах приїздом мільйонів мігрантів з Індії та Бангладеш, найбільше дозволів на роботу в Україні у 2025 році видали громадянам Туреччини - 1070 і Узбекистану - 852.

Скільки іноземців тимчасово проживає в Україні?













Індійцям видали 851 дозволів на роботу, а пакистанцям - 600.

При цьому видана кількість дозволів не означає, що стільки мігрантів і приїхало.

Після дозволу на роботу іноземець ще має отримати візу і посвідку на тимчасове проживання.

З близько 9 тис. іноземців посвідку на проживання у 2025 році отримали лише половина, розповіли у Державній міграційній службі.

Так, у 2025 році в Україну в'їхало близько 4,9 тис. трудових мігрантів.

З них найбільше було громадян Туреччини. Далі йдуть Узбекистан, Індія, Азербайджан, Бангладеш, Китай, за даними ДМСУ.

Минулого року візи на в'їзд до України отримали лише 32 людини з Бангладеш і 344 - з Індії.

До війни, у 2021 році трудових мігрантів приїжджало набагато більше - 13 тисяч.

Привезти і оформити тут на роботу іноземця - це складний, довгий і дорогий процес, говорить Марія Абдулліна, керівниця напрямку керівниця напряму OLX Робота. За її даними, з усіма дозволами і логістикою в середньому завезти одного мігранта в Україну коштує близько 1,5 тис. доларів. Для цього треба оформити чимало документів, організувати перевезення, проживання працівників.

"Навіть зробивши такі значні інвестиції, роботодавці стикнулись з тим, що мігранти працюють певний час і зникають. Мігранти розглядають Україну як проміжний пункт руху далі. Ми не можемо конкурувати по зарплатах з Європою", - каже Марія Абдулліна.

Думку експертки підтверджують і кореспонденти ВВС з Пакистану та Бангладеш, які зазначають, що Україна ніколи не була пріоритетним напрямком для міграції громадян цих країн.

Влада Пакистану також спростовує фейки про величезний наплив пакистанців до України.

За словами представників імміграційних органів Пакистану, з якими спілкувалися кореспонденти ВВС, на цей момент значного потоку міграції з Пакистану до України не фіксують.

Хоча, до великої війни певна кількість пакистанських студентів їхала до України для здобуття медичної та інженерної освіти, але з початком війни це припинилося.

Про схожу тенденцію розповіли і в ВВС Індія. Серед індійців Україна раніше була добре відома як напрямок для здобуття недорогої медичної освіти. Десятки тисяч індійських студентів їхали сюди щороку, оскільки це дешевше, ніж навчання у приватних медичних коледжах в Індії.

Однак через війну ситуація змінилася. Наразі серед індійців немає великого інтересу до довгострокового переїзду чи міграції в Україну, зазначила кореспондентка BBC Індія Вандана Віджай.

Харі Ом з Делі, який навчається у Львові, каже, що майже всі його знайомі індійці приїхали до України для того, що вчитися на лікарів. Рік його навчання в українському медичному виші коштує близько 5 тис. доларів.

В Україні наразі навчається близько 7 тис. іноземців. До вторгнення Росії студентів з інших країн було в десять разів більше, кажуть у ДМС.

Через війну потрапити в Україну нелегально іноземцям стало також практично неможливо. Всі шляхи нелегальної міграції, які працювали до вторгнення, тепер фактично закриті. Кордон з Росією, через який до України раніше проникали мігранти, щоб далі їхати до ЄС, став лінією фронту. Кордон з Білоруссю на півночі - ще один шлях до України, щільно заміновано. Кордон з ЄС і Молдовою під жорстким контролем.

"Сьогодні фактично єдине вікно в'їзду в Україну - це транзит через Молдову. Причому Молдова досить прискіпливо ставиться до надання транзитних віз, тому що вони розуміють ризики для себе", - говорить голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Трудових мігрантів не уникнути

В Україні - величезна кадрова криза, яка була ще до війни і до пандемії, тому залучення робочої сили з-за кордону не уникнути, говорить Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

"Якщо ми хочемо відновлення інфраструктури, щоб економіка працювала, нам потрібні люди. Навіть якщо повернути всіх українців з-за кордону, людей все одно не вистачатиме", - вважає експертка.

За її даними, водії, касири, пакувальники, вантажники, будівельники - це вакансії, які не закриваються ніколи. Вони перебувають у постійному наборі і потреба тільки збільшується.

Однак, попри велику потребу масової міграції робітників в Україну імовірно не буде, прогнозує Ірина Палієнко, топменеджерка Jooble (міжнародний сайт та додаток для пошуку роботи).

"Для того, що привабити іноземців в Україну, потрібні стимули і відповідні законодавчі зміни. В Україні європейські агенції не працюють. Тут є власні невеличкі агенції із малими об'ємами імпорту трудових мігрантів", - говорить Палієнко в інтерв'ю Forbes.

За даними опитування, яке провела компанія OLX Робота, лише 13% роботодавців в Україні відкриті до найму іноземців. Основними бар'єрами називають мову, досвід і зарегульованість цієї сфери.

Жодна міжнародна агенція з працевлаштування іноземців не працює в Україні саме через неврегульованість законодавства та складність всіх процедур, говорить ВВС Василь Левицький, співзасновник девелоперської компанії LEV Development.

У цій компанії - найбільшому забудовнику Львова - іноземців ще не наймали, але розглядають цей сценарій у майбутньому.

Там кажуть, що з нетерпінням чекають на зміни законодавчої бази, які дозволять суттєво спростити процедури найму іноземців.

"Якщо держава справді розраховує на те, що іноземні працівники допоможуть підтримувати економіку та компенсувати дефіцит кадрів, вона має сформувати адекватну, прозору та конкурентну міграційну політику", - зазначив Олександр Островський, співзасновник LEV Development.

Ще одним викликом у роботі з іноземцями у МХП назвали різне розуміння культурних норм. Коли те, що є очевидним для місцевої команди, не є очевидним для людей з іншого культурного середовища.

"Йдеться і про субординацію, і про взаємодію в командах, і про поведінку в публічному просторі, і про особисті межі. Тому тут не працює підхід "люди самі розберуться". Компанія свідомо бере на себе роль провідника", - розповідала Конограй.

Зараз в компанії триває другий пілот - до роботи залучили ще сімох іноземців.

Кризи немає?

У травні голова офісу президента Кирило Буданов ще раз повернувся до теми іноземців, заявивши, що підстав говорити про мігрантську кризу наразі немає. Він назвав Україну гостиною країною і заявив, що в інформаційному полі "зробили просто підміну реальності".

Українці в основному позитивно ставляться до колег-іноземців, йдеться в опитуванні, яке провели OLX Робота та Європейська Бізнес Асоціація, опитавши понад 25 тис. респондентів.

Лише 8% працівників висловили негативне ставлення до колег-іноземців. Позитивне ставлення було у 40% опитаних, нейтральне - у 26%.

"Більшість населення готова приймати представників інших етнічних груп як сусідів, колег або жителів України, але не як членів родини чи близьких друзів", - йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології за 2025 рік, присвяченому ксенофобії.

Однак, якщо таке нагнітання довкола мігрантів буде продовжуватися, якщо буде більше фейкових новин про них і більше показних мітингів, то, попереджає Ольга Духніч, люди можуть прийти до реальних проявів ксенофобії

"Люди зараз нестійкі психічно, ми живемо в умовах війни. Людину, яка відрізняється зовнішньо, можуть почати переслідувати. Такі акції протесту проти мігрантів можуть призвести до того, що вони зламають єдність українського суспільства зсередини і почнеться полювання на відьом", - каже представниця керівниця напрямку "Демографія і міграція" в Інституті Фронтиру.

Харі Ом поки ще залишається в Україні. Він хоче закінчити свою інтернатуру, а потім переїхати до Німеччини. Навесні у Львові він став свідком обстрілу, коли зовсім поруч вибухнув дрон.

"За ці роки я вже звик до обстрілів. Майже їх не злякався. Людей зараз тут я боюсь більше, ніж дронів", - каже індієць.

Коли він почув, що жодних законодавчих змін не було і все це тільки істерія у соціальних мережах, він висловив сподівання, що за деякий час ставлення до нього стане таким же позитивним, як і до травня цього року.