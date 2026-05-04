Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС

Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до плану Європейського Союзу з надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро.

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як повідомили в офісі Стармера, прем'єр-міністр країни у понеділок, 4 травня, на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії заявить, що Велика Британія хоче об'єднати зусилля з ЄС для підтримки України.

"Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі отримуємо вигоду - і в ці нестабільні часи нам потрібно йти далі та швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей", - очікується, що заявить Стармер.

Він зазначить, що участь Британії у наданні кредиту не тільки допоможе Україні, але й створить "можливості для британської промисловості повною мірою реалізувати свій потенціал".

"Я завжди діятиму в наших національних інтересах: захищаючи нашу безпеку, підтримуючи наших союзників та забезпечуючи робочі місця й стабільність у країні", - скаже він.