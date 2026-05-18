КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
14:43 18.05.2026 |
З 15 липня 2026 року в Києві планують запровадити нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разовий квиток коштуватиме 30 гривень - майже в чотири більше, ніж зараз, повідомила пресслужба КМДА.
Мерія наголосила, що запропонована ціна набагато нижча за економічно обґрунтований тариф, який на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті.
Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА.
Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:
→ 1-9 поїздок - 30 грн;
→ 10-19 - 28,90 грн;
→ 20-29 - 27,80 грн;
→ 30-39 - 26,60 грн;
→ 40-49 - 25,50 грн;
→ 50 - 25 грн.
Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.
Запропоновані ціни на місячні проїзні:
→ 46 поїздок - 1 088 грн;
→ 62 поїздки - 1 463 грн;
→ 92 поїздки - 2 156 грн;
→ 124 поїздки - 2 888 грн.
Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.
Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул - 25% (під час навчального року - безкоштовно).
Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.
Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:
→ на 24 години - 375 грн;
→ на 48 годин - 563 грн;
→ на 72 години - 750 грн.
Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.
