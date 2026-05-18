Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн

14:43 18.05.2026 |

Україна

З 15 липня 2026 року в Києві планують запровадити нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разовий квиток коштуватиме 30 гривень - майже в чотири більше, ніж зараз, повідомила пресслужба КМДА.

Мерія наголосила, що запропонована ціна набагато нижча за економічно обґрунтований тариф, який на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті.

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

→ 1-9 поїздок - 30 грн;
→ 10-19 - 28,90 грн;
→ 20-29 - 27,80 грн;
→ 30-39 - 26,60 грн;
→ 40-49 - 25,50 грн;
→ 50 - 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:
Нетримання сечі проходить за 3 тижні! Потужний екстракт...
Нетримання сечі проходить за 3 тижні! Потужний екстракт...
Відкрити
Відключити

→ 46 поїздок - 1 088 грн;
→ 62 поїздки - 1 463 грн;
→ 92 поїздки - 2 156 грн;
→ 124 поїздки - 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул - 25% (під час навчального року - безкоштовно).
Відключити

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

→ на 24 години - 375 грн;
→ на 48 годин - 563 грн;
→ на 72 години - 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1591
  0,0867
 0,20
EUR
 1
 51,4100
  0,1494
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7232  0,13 0,29 44,3244  0,16 0,36
EUR 51,0368  0,04 0,09 51,7004  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 15.05.26, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1200  0,16 0,36 44,1600  0,17 0,39
EUR 51,2895  0,11 0,22 51,3271  0,10 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес