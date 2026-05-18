КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн

З 15 липня 2026 року в Києві планують запровадити нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разовий квиток коштуватиме 30 гривень - майже в чотири більше, ніж зараз, повідомила пресслужба КМДА.

Мерія наголосила, що запропонована ціна набагато нижча за економічно обґрунтований тариф, який на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті.

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

→ 1-9 поїздок - 30 грн;

→ 10-19 - 28,90 грн;

→ 20-29 - 27,80 грн;

→ 30-39 - 26,60 грн;

→ 40-49 - 25,50 грн;

→ 50 - 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

→ 46 поїздок - 1 088 грн;

→ 62 поїздки - 1 463 грн;

→ 92 поїздки - 2 156 грн;

→ 124 поїздки - 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул - 25% (під час навчального року - безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

→ на 24 години - 375 грн;

→ на 48 годин - 563 грн;

→ на 72 години - 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.