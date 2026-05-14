Україна почала розгортання власного супутникового угруповання – FT

Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі. Два перші апарати вже перебувають на орбіті.

Як передає РБК-Україна, про це Financial Times повідомив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штіліерман.

За його словами, вже у 2027 році розробники планують вивести у космос ще десятки супутників, що дозволить Україні менше покладатися на США та приватні західні корпорації.

Зазначається, що поштовхом для стрімкого розвитку українських технологій став торішній конфлікт в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Вашингтон на тиждень заблокував передачу розвідданих Києву.

Ще однією причиною стала система Starlink, яка виявилася не настільки надійною опорою, як очікувалося. Виявилось, що ворог навчився експлуатувати мережу Ілона Маска, перетворюючи її на інструмент навігації для своїх безпілотників, що полюють на українські цілі.

Штіліерман також розповів, що європейські уряди та оборонні групи розглядають можливість закупівлі та спільного виробництва дронів і ракет його компанії, які є значно дешевшими за західні моделі.

"Ідея, що лежить в основі нашої зброї, полягає в тому, що ми продаємо не тільки зброю і не тільки безпеку, а й незалежність у сфері безпеки", - додав він.

Управління космічної політики

Нагадаємо, у березні під час міжнародного форуму Space For Ukraine заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про створення Управління космічної політики.

За її словами, за допомогою нової структури Міноборони прагне стати основним замовником космічної техніки та програмного забезпечення для потреб Сил оборони.

Також вона натякнула на можливу появу нового виду військ.

Управління працюватиме за трьома основними напрямками.

По-перше, воно удосконалюватиме нормативно-правову базу та розроблятиме документи для розвитку космічних спроможностей війська.

Другим напрямком роботи відомства буде технологічна експертиза. Управління співпрацюватиме з науковими установами, центрами та розробниками - шукатиме перспективні технології, фахівців для інтеграції в оборону.

Також управління налагоджуватиме партнерства з міжнародними урядовими та комерційними структурами, укладатиме контракти на постачання технологій і даних.