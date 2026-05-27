Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Право на відстрочку в “Резерв+” поширили на ще одну групу українців

11:42 27.05.2026 |

Україна

У застосунку "Резерв+" розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна для науковців.

Головне:

  • Нове розширення: У застосунку "Резерв+" додали функцію оформлення автоматичної відстрочки від мобілізації для науковців.
  • Хто у списку: Послуга доступна науковим працівникам університетів та наукових установ, а також співробітникам апаратів і Президії НАН України.
  • Критерії перевірки: Відстрочку погодять автоматично, якщо людина працює за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки, а дані про це внесені до бази ЄДЕБО.
  • Процес оформлення: У застосунку потрібно обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та надіслати електронний запит.
  • Алгоритм при відмові: У разі помилки в системі Міноборони просить не йти до ТЦК, а звернутися до відділу кадрів свого закладу для оновлення інформації в ЄДЕБО.

    • Хто тепер може отримати відстрочку онлайн

    У Міноборони пояснили, що нова послуга доступна для:

  • наукових працівників закладів вищої освіти;
  • співробітників наукових установ;
  • працівників Президії НАН України та національних галузевих академій наук;
  • працівників апаратів цих установ.

    • Також відстрочка у "Резерв+" і надалі доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.



    Які умови потрібно виконати

    Для автоматичного оформлення відстрочки дані людини мають бути актуальними у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

    Зокрема система перевірятиме:

  • основне місце роботи;
  • зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
  • право на відстрочку за посадою;
  • наявність посади у переліку наукових.

    • Крім того, навчальний заклад або наукова установа повинні бути підтверджені у ЄДЕБО як такі, що займаються науковою діяльністю та пройшли державну атестацію.


    Як оформити відстрочку у "Резерв+"

    У Міноборони зазначають, що послуга працює повністю автоматично. Для подачі заявки потрібно:

  • авторизуватися у застосунку "Резерв+";
  • обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці";
  • подати запит та дочекатися результату перевірки.

    • Якщо всі дані у державних реєстрах актуальні, відстрочку оформлять автоматично.


    Що робити у разі відмови

    У Міноборони радять у разі помилки не поспішати звертатися до ТЦК.

    Найперше потрібно зв'язатися з роботодавцем або кадровою службою, оскільки причиною відмови можуть бути застарілі або некоректні дані у ЄДЕБО.
    За матеріалами: РБК-Україна
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,2767
    		  0,0320
    		 0,07
    EUR
    		 1
    		 51,5159
    		  0,0115
    		 0,02

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9100  0,05 0,11 44,4536  0,04 0,09
    EUR 51,1932  0,01 0,02 51,8509  0,05 0,10

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,3000  0,02 0,05 44,3300  0,02 0,05
    EUR 51,5784  0,10 0,20 51,6001  0,10 0,20

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес