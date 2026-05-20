20.05.26
16:17
ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
14:57 20.05.2026 |
Україна та Європейський Союз парафували текст Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на суму 8,35 млрд євро в рамках 90-мільярдного кредиту ЄС.
Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили в офісі єврокомісара Валдіса Домбровскіса.
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підписав Меморандум від імені ЄС у середу, 20 травня.
Наступним кроком має стати його ратифікація Верховною Радою України.
Ухвалення документа дасть можливість Україні отримати протягом 2026 року 8,35 млрд євро на бюджетні потреби.
Ще 8,35 млрд євро планують надати у рамках механізму Ukraine Facility, щодо регламенту якого наразі тривають перемовини з українською стороною, котрі, за даними "ЄвроПравди", також планують завершити найближчим часом.
