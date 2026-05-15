Фінансові новини
- |
- 15.05.26
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
11:52 15.05.2026 |
Китайський автовиробник BYD Co. веде переговори з корпорацією Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками щодо поглинання недозавантажених заводів у регіоні.
Як заявила виконавча віцепрезидентка компанії Стелла Лі, найбільший у світі продавець електромобілів обговорює потенційні угоди щодо придбання заводів у європейських країнах, зокрема в Італії, передає Bloomberg.
"Ми розмовляємо не лише зі Stellantis, ми розмовляємо й з іншими компаніями. Ми шукаємо будь-який доступний завод у Європі, тому що ми хочемо використовувати такі вільні потужності", - сказала Лі.
Партнерство в Європі
Її словам є результатом плану, оприлюдненого Stellantis на початку цього місяця, щодо тіснішої співпраці з партнером Leapmotor у Європі, де два іспанські заводи виробників Fiat та Peugeot планують виробляти електромобілі для китайської компанії.
Інші європейські автовиробники також стикаються з високими витратами та жорсткою конкуренцією і відкриті для аналогічних китайських угод.
Раніше Bloomberg писав, що Stellantis може укласти більше угод з одним або кількома китайськими виробниками для вирішення проблеми надлишкових потужностей у Європі.
Автомобільні заводи
Окрім того, за слоами Лі, BYD хотіла б керувати заводами самостійно, а не через спільні підприємства, оскільки це "простіше".
Лі розповіла, що що Італія входить до "короткого списку" країн, що представляють інтерес для такої угоди. У довгостроковій перспективі такі країни, як Франція, також цікаві через низькі ціни на електроенергію, сказала Лі.
Окремо BYD розглядає можливість придбання традиційних брендів у регіоні, які можуть мати труднощі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Іран відкрив прохід китайським суднам через Ормузьку протоку
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|Американська влада дала дозвіл китайським компаніям на закупівлю ШІ-чипів Nvidia H200 – ЗМІ
|Ціни на авіаквитки в Європі продовжать зростати незалежно від ситуації в Ормузькій протоці — IATA
|Допомогу Україні можуть примусово розглянути в Конгресі США — підписи зібрано
Бізнес
|У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК
|Google і SpaceX розглядають запуск дата-центрів безпосередньо на орбіті Землі — WSJ
|Sony вдосконалила кишеньковий кондиціонер — більше холоду в компактному форматі
|Google презентувала Gemini Intelligence — ШІ-інструмент для автоматизації в Android
|Samsung боротиметься зі спамом у сповіщеннях через автоматичне блокування додатків
|Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
|Україна впроваджує штучний інтелект у оборону разом із американською Palantir