Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників

Китайський автовиробник BYD Co. веде переговори з корпорацією Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками щодо поглинання недозавантажених заводів у регіоні.

Як заявила виконавча віцепрезидентка компанії Стелла Лі, найбільший у світі продавець електромобілів обговорює потенційні угоди щодо придбання заводів у європейських країнах, зокрема в Італії, передає Bloomberg.

"Ми розмовляємо не лише зі Stellantis, ми розмовляємо й з іншими компаніями. Ми шукаємо будь-який доступний завод у Європі, тому що ми хочемо використовувати такі вільні потужності", - сказала Лі.

Партнерство в Європі

Її словам є результатом плану, оприлюдненого Stellantis на початку цього місяця, щодо тіснішої співпраці з партнером Leapmotor у Європі, де два іспанські заводи виробників Fiat та Peugeot планують виробляти електромобілі для китайської компанії.

Інші європейські автовиробники також стикаються з високими витратами та жорсткою конкуренцією і відкриті для аналогічних китайських угод.

Раніше Bloomberg писав, що Stellantis може укласти більше угод з одним або кількома китайськими виробниками для вирішення проблеми надлишкових потужностей у Європі.

Автомобільні заводи

Окрім того, за слоами Лі, BYD хотіла б керувати заводами самостійно, а не через спільні підприємства, оскільки це "простіше".

Лі розповіла, що що Італія входить до "короткого списку" країн, що представляють інтерес для такої угоди. У довгостроковій перспективі такі країни, як Франція, також цікаві через низькі ціни на електроенергію, сказала Лі.

Окремо BYD розглядає можливість придбання традиційних брендів у регіоні, які можуть мати труднощі.